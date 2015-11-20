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تهانى الجبالى من المحلة: من يريد أن يعرف مصر عليه الحضور لعمال المحلة

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تهانى الجبالى من المحلة: من يريد أن يعرف مصر عليه الحضور لعمال المحلة تهانى الجبالى من المحلة: من يريد أن يعرف مصر عليه الحضور لعمال المحلة
قالت المستشارة تهانى الجبالى المنسق العام لقائمة التحالف الجمهورى للقوى الاجتماعية إننا قصدنا أن يكون ختام حوارنا مع الشعب المصرى فى عاصمة الثورة والإنتاج بالمحلة الكبرى، ليس اختيارا فرديا وإنما اختيارا شعبيا لأن من يريد أن يعرف لابد أن يأتى لعمال المحلة عنوان الشعب المصرى الحقيقى.

جاء ذلك فى المؤتمر الانتخابى الأخير لقائمة التحالف الجمهورى للقوى الاجتماعية بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية قبل بدء فترة الصمت الانتخابى بحضور الفريق حسام خير الله المرشح على القائمة والدكتور عماد مشرقى أستاذ الباطنة بكلية الطب جامعة طنطا والمحاسب أحمد البغل مرشحا القائمة بالمحلة، والدكتور ولاء عراقيب أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة طنطا والمرشح عن القائمة بطنطا، وأعضاء القائمة الأساسيين والاحتياطيين والمئات من أبناء مدينة المحلة.

وتابعت "الجبالى" أن الشعب المصرى تعرض للتجريف وخرج خروجا تاريخا فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو، وثار ضد الفساد وضياع الاقتصاد، مؤكدة أن التحالف الجمهورى للقوى الاجتماعية سيظل صوت من لا صوت له وسنظل بجانب الشعب المصرى من أجل الحصول على حقوقه وجسر له وصوتا للتعبير عنه.

وأضافت "الجبالى" هناك فئة تستعد للسيطرة على البرلمان القادم والحكومة القادمة رغم أنهم تآمروا ضد الرئيس السيسى بعد أن استدعاه الشعب ليكون قائدا له وحين ترشح للانتخابات الرئاسية تآمروا لتقليل نسبة من حوله بأى ثمن إلا أن الشعب خرج وانتصر لاختياره وقرر استدعاءه لقيادة مصر لأن مصر فى حالة حرب، وأعداؤنا مستمرون فى تهديدنا لتدمير اقتصادنا وخيراتنا وتقسيمنا لطوائف.

وأوضحت أن دول الغرب أعلنت الحرب العالمية الثالثة على المنطقة العربية وتبحث كل دولة منها على الدولة التى لها مصالح بها، مؤكدة أن الشعب المصرى عندما يقف يغير كل المعدلات وعندما خرج فى 30 يونيو كفيضان النيل قسم وسط الولايات المتحدة الأمريكية مؤكدة أن هذه الدول لن تتركنا، وسيحاصرون مصر اقتصاديا فيما هو قادم ولن تبنى مصر إلا بقوتها الذاتية وبسواعد أبنائها وبتمكين الشعب المصرى من بلده لبنائها.

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مصر 365

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