بالصور.. عمال أندية قناة السويس ينظمون وقفة للتضامن مع الدولة ضد الإرهاب

نظمت مساء أمس الخميس النقابة المستقلة للعاملين بأندية هيئة قناة السويس وقفة للتضامن مع الوطن ضد المؤامرات والمخاطر التى تحاك بمصر تحت شعار من أجل مصر

وقال كرم عبد الحليم رئيس نقابة العاملين بأندية هيئة قناة السويس، إن الهدف من الوقفة إبراز دور العمال فى الدفاع عن الوطن لأنهم خط دفاعها الأول ضد من تسول له نفسة المساس بهذا الوطن، مشيرا إلى أن الوقفة شارك بها عدد من عمال الأندية وتم تنظيمها بميدان الممر وسط مدينة الإسماعيلية ورفع العمال لافتات كتب عليها من أجل مصر، وأيادى عمالك تحمى اقتصادك، ولا للإرهاب.



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