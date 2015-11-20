شخصيات: ترؤّس القبيسي المجلس الوطني ترجمة لعملية التمكين

توالت ردود الفعل عالمياً ودولياً بالإنجاز الذي حققته دولة الإمارات من خلال انتخاب معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيساً للمجلس الوطني الاتحادي، لتكون بذلك أول امرأة تشغل منصب رئيسة برلمان في العالم العربي..

حيث عبَّرت شخصيات عربية وعالمية بارزة تعمل في الحقل السياسي والاجتماعي ومجالات أخرى عن تقديرها لدولة الإمارات التي برهنت مرة أخرى أنها ماضية في عملية التمكين من خلال انتخاب معالي القبيسي رئيساً لـ «الوطني» لتعكس هذه الخطوة إيمان القيادة الرشيدة بضرورة التمكين الفعلي لدفع عملية التنمية المستدامة إلى الأمام، وبحركية يستثمر فيها جميع إمكانيات الدولة من سواعد أبنائها وبناتها المخلصين في حب الوطن.

نموذج

قالت أمينة غريب فقيم رئيسة جمهورية جزر موريشيوس إن الإمارات نموذج يحتذى به في العالم في تمكين المرأة، داعية إلى استنساخ تلك الجهود في دول العالم الأخرى، مبينة أن المرأة الإماراتية اليوم وزيرة وعضو في البرلمان وتدير كبرى الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة، وهو أمر عظيم للغاية.

وأشارت إلى أنه ينبغي للمرأة التي تسعى إلى النجاح من خلال تبوئهن مناصب عليا في صنع القرار التسلح بالعلم، داعية في الوقت ذاته إلي تضييق الفجوة بين الجنسين في العالم، و التعلم من تجارب الدول وعلى رأسها الإمارات التي دعمت النساء في جميع المناصب في مختلف قطاعات الدولة بما فيها المساهمة في صناعة القرار. وقالت فقيم بأنها من أشد المعجبين بالنهضة الحضارية الشاملة التي تشهدها الدولة في مختلف المجالات.

تقدُّم مبهر

من جانب آخر وجه الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية التهنئة لدولة الإمارات بمناسبة انتخاب البرلمانية الإماراتية معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي لانتخابها رئيساً للمجلس الوطني الاتحادي، لتكون بذلك أول امرأة تشغل منصب رئيسة برلمان في العالم العربي.

وأعرب الأمين العام - في تصريح لمراسل وكالة أنباء الإمارات بالقاهرة عن سعادته بهذا الفوز المشرف للمرأة العربية، مؤكداً أن هذا يعد تقدماً كبيراً للمرأة الإماراتية بصفة خاصة والعربية بصفة عامة، مشدداً على أن المرأة العربية يجب أن تأخذ دورها في كل مكان وأن تلعب دوراً رئيسياً في وضع السياسات في كل الدول والمشاركة في صنع القرار.

فخر واعتزاز

وهنأ الدكتور عبداللطيف الشامسي مدير مجمع كليات التقنية العليا معالي الدكتورة أمل القبيسي بهذه المناسبة، مؤكداً أن الذي حققته معاليها يحظى بالفخر والاعتزاز ويعكس ثقة القيادة الرشيدة في المرأة الإماراتية وقدرة المرأة في الإمارات على تقلد أعلى المناصب وإثبات جدارتها في تبني مختلف المسؤوليات على الأصعدة كافة.

وأشار إلى أن معالي الدكتورة أمل القبيسي تمثل بنجاحاتها المستمرة نموذجاً متميزاً للمرأة الإماراتية التي آمنت بقدراتها القيادة الرشيدة منذ تأسيس الدولة على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، إلى جانب الدعم الكبير والدائم الذي حظيت به المرأة في الإمارات من قبل سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات» مما فتح أمام المرأة آفاقاً واسعة لتقلد أعلى المناصب.

علامة بارزة

بينما أبرزت الصحف السويسرية في عددها أمس الناطق باللغة الفرنسية فوز معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي برئاسة المجلس الوطني الاتحادي.

وقالت صحيفة «لا تربيون دى جنيف» الأوسع انتشاراً باللغة الفرنسية وفي صفحتها الدولية: إن امرأة أصبحت الآن وبالانتخاب على المجلس الوطني الاتحادي في دولة الإمارات علامة بارزة. ونوهت الصحيفة بالدعم الذي حظيت به معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي من جميع الأعضاء في عملية التصويت لاختيار رئيس للمجلس.

وأبرزت الصحيفة تبوؤ المرأة في دولة الإمارات مكاناً متقدماً بوجودها في مناصب مهمة ولاسيما داخل الوزارات، كما يوجد 9 نساء من أصل 40 عضواً بالمجلس الوطني.

إضافة نوعية

كما هنأت نورة خليفة السويدي، مديرة الاتحاد النسائي العام، معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي واصفة هذا الإنجاز بأنه خطوة كبيرة في مجال تمكين المرأة الإماراتية، حيث تعد معاليها أول إماراتية تتولى رئاسة المجلس الوطني الاتحادي، الأمر الذي يعكس نجاح المرأة الإماراتية ومشاركتها الفاعلة في صناعة القرار.

وقالت السويدي: إن ما حققته معالي القبيسي يضاف إلى الإنجازات التي حققتها المرأة في دولة الإمارات، والتي تُعتبر من ضمن أولويات استراتيجية تمكين وريادة المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتخدم الهدف الاستراتيجي المعني بتعزيز صورة المرأة الإماراتية في المحافل المحلية، الإقليمية والدولية.