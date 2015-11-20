كهرباء الشارقة تنير جامعة الذيد بـ 1.2 مليون درهم

أنجزت هيئة كهرباء ومياه الشارقة مشروع إنارة متكامل لجامعة الشارقة فرع الذيد وفق أفضل المواصفات الفنية العالمية وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة حيث تم تزويد حرم الجامعة بعدد 50 عمود إنارة ديكوري وأكثر من 160 كشافاً وفانوساً وتم تمديد كايبلات بطول 4500 متر وفق أفضل نظم الأمن والسلامة وذلك بتكلفة بلغت مليون و200 ألف درهم.

وكشف الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة عن الانتهاء من تنفيذ خطة شاملة لمشروعات الإنارة واستبدال الكشافات والمصابيح التقليدية بأخرى موفرة للطاقة في عدد من مناطق إمارة الشارقة ..

ومن أهمها منطقة جامعة الشارقة فرع الذيد لتوفير الراحة والأمان وأفضل الخدمات لمرتادي الجامعة من الطلاب والطالبات والأساتذة وأولياء الأمور ومراعاة الشكل الجمالي في اختيار الأعمدة والكشافات والفوانيس المستخدمة .

وذلك لتوافقها مع سياسة الهيئة في توفير الطاقة والحفاظ على البيئة، كما تم استبدال 800 كشاف ومصباح موفر للطاقة خلال الشهر الماضي في مناطق الياش وأم فنين والرمثاء والبديع والشهباء والزبير وشارع الشارقة الذيد وشارع السويحات الياش وحلوان والفلج ودسمان.

وأكد أن مشروعات الإنارة من المشروعات الحيوية والضرورية التي تواصل الهيئة تنفيذها بجميع المناطق بإمارة الشارقة بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة من خلال خطة استراتيجية وجدول زمني يتم تطبيقه في عمليات الإنارة في كافة المناطق ..

وذلك بهدف توفير الطاقة المستخدمة في إنارة الشوارع بنسبة 50% تنفيذاً لاستراتيجيات وأهداف وثيقة الشارقة مدينة الترشيد التي أعدتها الهيئة لضمان تحقيق حلم الشارقة مدينة الترشيد.

جدول زمني

ومن جانبه قال المهندس أحمد بني ياس مدير إدارة الإنارة بالهيئة إن مشروعات إنارة الشوارع والطرق مستمرة في جميع المناطق بإمارة الشارقة وفق خطة وجدول زمني محدد ومواصفات عالمية تتناسب مع الطرق السريعة والشوارع الرئيسية والجانبية مشيراً إلى أنه تم تزويد جامعة الشارقة فرع الذيد بعدد 50 عمود إنارة وتم الانتهاء من المشروع بالكامل في وقت قياسي لم يتجاوز 3 أيام..

كما تم الانتهاء من تركيب 53 عموداً وكشافاً ضمن المرحلة الثانية من مشروع إنارة الشوارع في منطقة سوق السيارات الاوتوزون واستخدام 4872 متر كيبلات وعدد لوحتين توزيع لتشغيل الأعمدة كما تم استبدال 20 عمود إنارة مقابل تلفزيون الشارقة واستخدام 500 متر كيبلات ..

وفي الشارع الفاصل بين المنطقة الحرة بالحمرية والجرف تم تركيب 170 عموداً و 340 مصباحاً وكشافاً بحمولة 136 ك وات وتمديد كيبلات بطول 18,150 ألف متر، كما تم نقل وصيانة 45 عموداً بـ 180 فانوساً في منطقة المدينة الجامعية بالشارقة.