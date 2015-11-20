المزينة يستقبل مستشاراً أمنياً في الأمم المتحدة

استقبل اللواء خميس مطر المزينة، القائد العام لشرطة دبي، الكسندر بريدس المستشار الأمني في إدارة الأمن والسلامة في الأمم المتحدة.

وتناول اللقاء، الذي حضره موسى عليان ومعتز عبد الله ضابطا الأمن في إدارة الأمن والسلامة في الأمم المتحدة، سبل تعزيز التعاون بين القيادة العامة لشرطة دبي وإدارة الأمن والسلامة في الأمم المتحدة، إضافة إلى مناقشة آخر المستجدات والمواضيع ذات الاهتمام المشترك. وفي نهاية اللقاء أهدى القائد العام لشرطة دبي درع شرطة دبي للمستشار الأمني في إدارة الأمن والسلامة في الأمم المتحدة بمناسبة الزيارة. ومن جانبه أعرب الكسندر بريدس عن شكره للقيادة العامة لشرطة دبي لجهودها وتعاونها مع إدارة الأمن والسلامة في الأمم المتحدة، متمنياً لمسيرتها الأمنية الاستمرار في تميزها وريادتها محلياً وعالمياً.