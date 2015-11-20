حمدان بن محمد يشيد بالمبادرات المُرشحة للتصويت

أشاد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بجهود الجهات الحكومية التي تعمل مع «مركز نموذج دبي»، التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي، لتحسين خدماتها بشكل سنوي خلال دورة التحسين السنوية، وبالمبادرات الـ13 التي تم ترشيحها لفئة تصويت الجمهور لهذا العام ضمن جائزة حمدان بن محمد للحكومة الذكية.

جاء ذلك خلال إطلاق سموه صباح أمس لعملية التصويت على أفضل مبادرة حكومية لعام 2015، والتي ستمتد هذا العام حتى 8 ديسمبر عبر التطبيق الذكي الخاص ببرنامج حمدان بن محمد للحكومة الذكية HBMPSG والمتوافر على متجري «أبل» و«أندرويد» والموقع الإلكتروني vote.dtmc.gov.ae

وقال سموه: «أسهم إطلاق نموذج دبي للخدمات الحكومية قبل خمسة أعوام في تعزيز مفهوم الابتكار لدى حكومة دبي، خاصة في ما يتعلق بإشراك المتعامل وجعله الحَكَم في عملية التصويت لأفضل مبادرة حكومية».

ونوّه سموه: «شهدنا هذا العام العديد من المبادرات المبتكرة على مستوى جميع الجهات الحكومية بدبي، والتي تتنافس لتقديم أفضل ما لديها لجعل دبي مدينة الخدمات الأولى في العالم».

تحسين وتطوير

وبهذه المناسبة قال عبدالله الشيباني، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي رئيس مركز نموذج دبي: «إن جائزة حمدان بن محمد للحكومة الذكية تعتمد على إشراك الجمهور من متعاملي حكومة دبي من مواطنين ومقيمين وزائرين لاختيار المبادرة الحكومية الأفضل من مجموع المبادرات التي تم طرحها خلال العام الحالي لتحسين الخدمات المقدمة من مختلف الجهات الحكومية؛ الأمر الذي يساعدنا على فهم واقع احتياجاتهم بشكل أفضل، ويعزز مبدأ الشراكة مع متعاملي الحكومة لتطوير وتحسين الخدمات المقدمة لهم».

عملية التصويت

من جانبها، قالت إيمان السويدي، مدير مركز نموذج دبي: «يحرص مركز نموذج دبي باستمرار على إشراك جمهور وفئات المتعاملين في عملية تحسين الخدمات الحكومية..

ويعمل كذلك على تبسيط عملية تصويت الجمهور التزاماً بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، الرامية إلى الوصول لأكبر عدد ممكن من المتعاملين أثناء عملية التصويت. الأمر الذي يقربنا من جمهور المتعاملين بشكل أكبر ويسمح لهم بالتعرف إلى الجهود التي تبذلها الجهات الحكومية لإسعادهم».

وأضافت السويدي: «تبدأ عملية تصويت الجمهور للمبادرات التي تطرحها الجهات الحكومية بدبي بزيارة التطبيق الذكي أو الموقع الإلكتروني الخاص بالتصويت، ليقوم بعدها المتعامل بتصفح ومشاهدة الأفلام القصيرة التي تعرف بالمبادرات المرشحة، ثم يقوم بإدخال رقم الهوية الخاص به والبيانات الشخصية، ليكمل بعدها عملية التصويت لأفضل مبادرة حكومية تستحق الحصول على راية برنامج حمدان بن محمد للحكومة الذكية».

مبادرات

وتشمل المبادرات التي يمكن للجمهور التصويت لها:

1. مبادرة «التذاكر الإلكترونية» من دائرة السياحة والتسويق التجاري

2. مبادرة «10D» من بلدية دبي

3. مبادرة «مؤسستي تهتم بطفولتي» من مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال

4. مبادرة «تكامل» من هيئة كهرباء ومياه دبي

5. مبادرة «تم» من «الفريق الأحمر» ضمن سباق بناة المدينة

6. مبادرة «نظام الاستعلام المبكر عن المسافرين» من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب

7. مبادرة «نافذتي» من هيئة الطرق والمواصلات

8. مبادرة «شريان» من هيئة الصحة بدبي

9. مبادرة «إجراءات التخليص الجمركي» من جمارك دبي

10 - مبادرة «نظام إدارة الحالات الذكي» من مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال

11 - مبادرة «المتابعة الإلكترونية لنقل البضائع» من جمارك دبي

12 - مبادرة «نحن نغذيك» من هيئة الصحة بدبي

13 - مبادرة «مركز الخدمة المتنقل (أينما كنت)» من القيادة العامة لشرطة دبي

التصويت

يمكن لجميع متعاملي حكومة دبي من مواطنين ومقيمين وزوار التصويت لأفضل المبادرات الحكومية، ماعدا موظفي حكومة دبي، بخطوات بسيطة تبدأ بالتسجيل باستخدام رقم الهوية، ثم مشاهدة العروض التعريفية الخاصة بكل مبادرة، ومن ثم اختيار الأحق بالفوز. وسيتم بعد ذلك الإعلان عن المبادرة الفائزة في الحفل السنوي لجائزة حمدان بن محمد للحكومة الذكية بتاريخ 16 ديسمبر 2015.

راية البرنامج

وستحصل المبادرة التي سيكون لها أكبر عدد من أصوات الجمهور على «راية برنامج حمدان بن محمد للحكومة الذكية»، حيث سترفع الراية لمدة عام كامل أمام المبنى الرئيس للجهة الحكومية تثميناً لدورها في عملية تقديم أفضل الخدمات لمتعامليها. يُذكر أن هيئة الطرق والمواصلات حملت الراية في عام 2013، وتَسلمتها بعد ذلك «تراخيص» في عام 2014. بعد حصولهما على أكبر عدد من أصوات الجمهور.