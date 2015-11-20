سيف ومنصور بن زايد يشهدان افتتاح «زايد التراثي»

شهد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، مساء أمس، حفل افتتاح مهرجان الشيخ زايد التراثي 2015 في منطقة الوثبة، وسط حضور رسمي وشعبي لافت.

حضر حفل الافتتاح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع ومعالي أحمد جمعة الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة إلى جانب عدد من كبار الشخصيات الرسمية والشيوخ والمعالي الوزراء.

وتستمر فعاليات مهرجان الشيخ زايد التراثي 2015 حتى 12 ديسمبر المقبل تحت رعاية سامية من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ودعم من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة مباشرة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وقد استهلت الفعاليات بعزف الفرقة العسكرية السلام الوطني ليستمع الحضور بعدها إلى عدة أقوال للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في مجال التراث، التي صبت في إطار ضرورة التمسك بالقيم الإماراتية الأصيلة وترسيخها في نفوس الشباب وضرورة أن تتمسك الأجيال بالماضي وألا تنساه وأن يكون حاضرا في وجدانها قولا وعملا.

وقد بدأ الحفل بـ "أوبريت الفخر"، وهو عمل فني ضخم يستعرض دور المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في تأسيس دولة الاتحاد والمحافظة على التراث، كما يسلط العمل الضوء على مسيرة قواتنا المسلحة الباسلة وشهدائنا الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل إعلاء راية الوطن والدفاع عنه.

وشارك في الأوبريت أكثر من 5000 شخص واشتمل على كرنفال تراثي يتضمن فقرات خاصة عن الخيول والإبل والفروسية وأهازيج تراثية.

وتم تقديم "فن العازي" بأداء الفنان عيضة المنهالي ويعتبر نوعا من فن الإلقاء الشعري دون تنغيم أو غناء، وهو لون فردي يؤديه شاعر مبدع أو راوية حافظ، حيث يتصدر شاعر العازي جماعته ممسكاً بسيفه وترسه يلقي بقصيدة الفخر أو المدح ويهز سيفه هزة يرتعش لها نصل السيف.

وقد انتهى الحفل بإطلاق الألعاب النارية لمدة عشر دقائق متواصلة، حيث جسدت هذه اللوحات بمجملها جمالية التراث الإماراتي وجذوره الضاربة في التاريخ.

وقام سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان فور انتهاء الحفل بجولة في المهرجان اطلع خلالها على مختلف الأجنحة.