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لجنة مبادرات رئيس الدولة تعتمد إنشاء 578 مسكناً

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لجنة مبادرات رئيس الدولة تعتمد إنشاء 578 مسكناً لجنة مبادرات رئيس الدولة تعتمد إنشاء 578 مسكناً

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبمتابعة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اعتمدت لجنة متابعة تنفيذ مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة إنشاء وإنجاز 578 منزلاً للمواطنين في مختلف مناطق إمارات الدولة.

كما اعتمدت اللجنة خلال اجتماعها في وزارة شؤون الرئاسة برئاسة معالي أحمد جمعة الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة رئيس اللجنة أسماء 1720 مواطناً من مختلف إمارات الدولة من المستحقين الذين تتطلب منازلهم الصيانة أو الإحلال أو التخصيص.

وتأتي المشاريع التي اعتمدتها اللجنة ضمن مجموعة المشاريع الإسكانية و الخدمية للمواطنين وتطوير بعضها في مختلف مناطق الدولة.

وأشاد معالي أحمد جمعة الزعابي بمتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة لهذه المبادرات، وتوجيهات سموه بضرورة إنشاء المشاريع وفق أعلى المعايير المتبعة في مجال الإنشاءات وإنجازها في الوقت المحدد وفق معايير السلامة العالمية.

حضر الاجتماع جبر السويدي مدير عام ديوان ولي عهد أبوظبي، ومحمد عبدالله الرميثي وكيل وزارة شؤون الرئاسة لقطاع الشؤون المالية والمشتريات، وفارس عبيد الظاهري مدير عام هيئة مياه وكهرباء أبوظبي، ومحمد محمد صالح مدير عام الهيئة الاتحادية للكهرباء والمياه، والمهندس محمد إبراهيم الميل الوكيل المساعد لقطاع الإسكان والتخطيط الحضري في وزارة الأشغال العامة، والمهندس محمد المعيني وعلي الدهماني.

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