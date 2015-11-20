محمد بن زايد: حريصون على دعم ومساندة تطلعات الشعب الصومالي

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على دعم ومساندة تطلعات الشعب الصومالي في تحقيق الأمان والتنمية والبناء، متمنياً سموه أن يعم السلام والخير ربوع الصومال.

جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في قصر البحر الرئيس حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية الذي يزور البلاد حالياً.

ورحب سموه بالرئيس الصومالي والوفد المرافق له وبحثا العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصومال الشقيقة وسبل تطويرها وتنميتها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

واستعرض الجانبان التعاون بين البلدين في المجالات كافة وأهم المشاريع والبرامج التي تنفذها دولة الإمارات العربية المتحدة في الصومال خاصة في الجوانب التنموية والإنسانية والاقتصادية ودعم المؤسسات الصومالية الحيوية التعليمية والصحية والخدمات.

دعم

ومن جانبه ثمن الرئيس الصومالي الدور الحيوي الذي قامت به دولة الإمارات العربية المتحدة في دعم استقرار الصومال من خلال المبادرات والمشاريع التنموية التي نفذتها في العديد من المجالات والتي أسهمت في تلبية احتياجات الشعب الصومالي الأساسية.

وبحث الجانبان تطورات الأوضاع في المنطقة وأهم القضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء الفريق حمد الشامسي رئيس جهاز أمن الدولة ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي العهد وعبدالقادر شيخي محمد الحاتمي سفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى الدولة.