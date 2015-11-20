حميد النعيمي وسعود بن صقر وحمدان بن محمد يعزون في وفاة راشد الغرير

قدم صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة واجب العزاء في وفاة المغفور له الشاب راشد محمد عبدالله الغرير الذي راح ضحية حادث مروري مؤسف.

جاء ذلك خلال زيارة سموهم أمس مجلس عزاء الفقيد في منزل والده بمنطقة أبوهيل في دبي حيث قدموا صادق عزائهم ومواساتهم إلى أهل وذوي الفقيد، سائلين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه ويلهم ذويه جميل الصبر وحسن العزاء «إنا لله وإنا إليه راجعون».