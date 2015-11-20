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بلاغ سلبى بالعثور على حقيبة متفجرات فى بنى سويف

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بلاغ سلبى بالعثور على حقيبة متفجرات فى بنى سويف بلاغ سلبى بالعثور على حقيبة متفجرات فى بنى سويف
عثر أهالى شارع 5 أمام محل للنظارات بحى بنى سويف الجديدة بمدينة بنى سويف على حقيبة يشتبه أن بداخلها مواد متفجرة.

وكانت إدارة المفرقعات ببنى سويف تلقت بلاغا بالعثورعلى حقيبة يشتبه بوجود مواد متفجرة بها وانتقل خبراء المفرقعات بمديرية أمن بنى سويف، إلى محل البلاغات بعد فرض كردون أمنى بالمنطقة ومنع اقتراب الأهالى من المكان.

وتبين من الفحص أن البلاغ سلبيا حيث عُثر على قمامة وأوراق داخل الحقيبة.

وقامت قوات المفرقعات بتمشيط المنطقة والتأكد من خلوها من أى مواد متفجرة، وتحرر محضر بالواقعة.
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