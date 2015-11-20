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القبض على سورى ومصريين لمحاولتهم تهريب أموال للسعودية والصين وتركيا

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القبض على سورى ومصريين لمحاولتهم تهريب أموال للسعودية والصين وتركيا القبض على سورى ومصريين لمحاولتهم تهريب أموال للسعودية والصين وتركيا
أحبطت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولى محاولة 3 ركاب تهريب مبالغ مالية إلى الخارج بما يتعارض وقانون تداول النقد الأجنبى خارج البلاد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وإحالتهم للنيابة المختصة.

وكانت الخدمات المعينة على أجهزة كشف الحقائب قد اشتبهت فى راكب سورى لدى إنهاء إجراءات سفره إلى تركيا وبتفتيش حقائبه عثر بحوزته على 60 ألف دولار أمريكى.

كما أحبطت سلطات التأمين بالمطار بقيادة اللواء أيمن عبد الفتاح محاولة راكب مصرى تهريب 45 ألف ريال سعودى و40 ألف درهم إماراتى إلى .

كما تم القبض على راكبة أخرى لحيازتها 30 ألف دولار أمريكى و 80 ألف جنيه مصرى لدى محاولتها السفر إلى الصين، وأمر اللواء طارق فتحى مساعد وزير الداخلية مدير أمن المطار بتحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية.
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مصر 365

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