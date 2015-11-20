"جمارك السخنة" تحبط تهريب 1.2 مليون طن ملابس أجنبية

أحبطت سلطات جمارك العين السخنة برئاسة حلمى أبو الحسن بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى محاولة تهريب كمية كبيرة من الملابس الجاهزة أجنبية الصنع والمفروشات المنزلية، وذلك بغرض التهرب من سداد الرسوم الجمركية.

وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، فى تصريح له، إنه أثناء معاينة مشمول البيان الجمركى الوارد من الصين باسم إحدى شركات الاستيراد والتصدير، تبين وجود 1.2 طن من الملابس الجاهزة أجنبية الصنع و2.2 طن ستائر ومفروشات منزلية و9 كراتين داخل كل كرتونة 20 قطعة من أوانى طهى سيراميك.

وأشار إلى أن جاد عساف رئيس الإدارة المركزية لجمارك السويس، قرر اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر تهرب جمركى والتحفظ على المضبوطات.