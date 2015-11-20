أخبار عاجلة

لهذا السبب منعها وائل نور من التمثيل.. 11 معلومة عن أميرة العايدي -
شلل شقيقتها دفعها لأدوار الإغراء.. أسرار أفلام ناهد شريف «الممنوعة من العرض» -
طبيب فشل في علاج والده وواجه «مبارك» بالتوريث.. 20 معلومة عن يحيى الفخراني -
أصدر 20 «ألبومًا غنائيًّا» ووالدته هربت «الأفيون».. ما لا تعرفه عن جاكي شان -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان "الضيف أحمد" فنان بدرجة مبدع -
8 الصبح - لقاء مع المعالجة النفسية ومدربة اليوجا "هنا كمال" حول .. ما هي طاقة الأفكار؟؟؟ -
واشنطن تؤكد ان الضربة على القاعدة العسكرية السورية تنحصر بالرد على هجوم خان شيخون -
ميركل وهولاند يدعمان الضربة الأمريكية على سوريا -
8 الصبح - لقاء مع متحدي الإعاقة د/إيمان كريم والكابتن حسن محمد حول تحديهم لإعاقة الكرسي المتحرك -
هذه الحالة تفتح شهيتك على المأكولات الضارة بالصحة.. كيف تتجنبها؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

"جمارك السخنة" تحبط تهريب 1.2 مليون طن ملابس أجنبية

Google+ Print
"جمارك السخنة" تحبط تهريب 1.2 مليون طن ملابس أجنبية "جمارك السخنة" تحبط تهريب 1.2 مليون طن ملابس أجنبية
أحبطت سلطات جمارك العين السخنة برئاسة حلمى أبو الحسن بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى محاولة تهريب كمية كبيرة من الملابس الجاهزة أجنبية الصنع والمفروشات المنزلية، وذلك بغرض التهرب من سداد الرسوم الجمركية.

وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، فى تصريح له، إنه أثناء معاينة مشمول البيان الجمركى الوارد من الصين باسم إحدى شركات الاستيراد والتصدير، تبين وجود 1.2 طن من الملابس الجاهزة أجنبية الصنع و2.2 طن ستائر ومفروشات منزلية و9 كراتين داخل كل كرتونة 20 قطعة من أوانى طهى سيراميك.

وأشار إلى أن جاد عساف رئيس الإدارة المركزية لجمارك السويس، قرر اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر تهرب جمركى والتحفظ على المضبوطات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365