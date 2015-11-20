كتالوج في الجول - كيف تلعب مثل إبراهيموفيتش؟ 3 خطوات و6 نصائح

لا يمكن لأحد أن يصبح زلاتان إبراهيموفيتش، حتى النجوم المحترفة الذين يحاولون أن يكونوا مثله سواء فنيا أو بدنيا، لكن يمكنك أن تلعب مثله!

زلاتان لم يولد نجما - ربما يعارضني في ذلك- لكن بالتدريب والتكرار ربما تكون قادرا على أن تقوم ببعض المهارات الفنية والبدنية الخاصة به.

وينقل FilGoal.com تقرير موقع التحليلات الشهير FourFourTwo الذي ركز على أربعة محاور.

أولا) الهروب من رقيبك داخل منطقة الجزاء

1- الإعداد

ضع أربعة أقماع كما بالصورة، اللون الأزرق هو البداية، وعلى بُعد خمسة خطوات القمع الأحمر.. ثم قمعين (الأخضر والأبيض) على مسافة ياردتين من القمع الأزرق يمينا ويسارا.

2- التحرك

التقدم من القمع الأزرق إلى الأحمر ثم العودة للأزرق بشكل ملحوظ ومن ثم زيادة السرعة إلى القمع الأبيض أو الأخضر، فالتحرك سريعا لاستقبال الكرة.

3- عوامل مساعدة

ابقي رأسك مرتفعا ولا تنظر أسفل قدميك، وارفع ذراعيك لتساعدك في الدوران بسرعة لتحسين الركض والارتقاء نحو الكرة.

ثانيا) الدوران والتصويب

ظهرك للمرمى والمدافع يراقبك.. لا توجد مشكلة دائما مع زلاتان.

1- الإعداد

ضع "مانيكان" على مسافة من 10 إلى 15 ياردة من النقطة D على حدود منطقة الجزاء.. ويمينا ويسارا بمسافة 5 ياردات ضع مدافعين.

ثم ثلاثة لاعبين يتبادلون التمريرات على خط المنتصف في زوايا مختلفة، ويتم التمرير إلى زلاتان (صاحب القميص الأصفر).

2- التحرك

زلاتان يتلقى تمريرة من مسافة متوسطة 20 ياردة ثم يدور لهزيمة "المانيكان" باستخدام لمستين فقط وأثناء ذلك يحاول أحد المدافعين على اليمين واليسار إيقافه ومنعه من التصويب داخل منطقة الجزاء أو على حدودها.

يمكنك منافسة أصدقائك بحيث يحصل كل "زلاتان" على تسع محاولات، وصاحب أكبر عدد من الأهداف المسجلة من خارج منطقة الجزاء بلمستين فقط يكون هو الفائز.

3- عوامل مساعدة

راقب المدافع جيدا الذي يراقبك والثاني الذي ستحول الكرة باتجاهه، ضع الدقة والتركيز مع القوة في التصويب البعيد.

ثالثا) محطة لعب Targetman

كل ما يلي يشرحه زلاتان إبراهيموفيتش..

1- الاحتفاظ بالكرة

"المفتاح هو عدم فقدان الكرة كلما وصلتك، إذا كنت غير مراقب أحاول حماية الكرة بالظهر أو بالذراعين لإبعاد المدافع مع التوازن والقوة".

"هذا يعطي الفريق قدرة على الوصول للمناطق الهجومية لدعم الفريق. يمكنني الاحتفاظ بالكرة حتى يقف زملائي في مواقع جيدة للتمرير أو أتحرك أنا نحو المرمى.. هذه غريزتي وأنا لاعب ذكي وأستطيع اختيار الخيار السليم في كل مرة".

2- التمركز السليم

"أحاول التمركز في المناطق التي يمكنني فيها استلام الكرة، أحيانا أعود للخلف لبناء الهجمات وأحيانا أخرى أسحب المدافع لتفريغ مساحات لصالح الفريق. فأنا لست من نوعية اللاعبين الذين يهربون من الكرة.

"أحيانا أضحي من أجل الفريق فأقوم بتفريغ المساحات للقادمين من الخلف حتى لو كنت لن أستلم الكرة. هذا كله من أجل الفريق".

3- مقابلة العرضيات

"المفتاح في استغلال العرضيات هو التحرك قبل المدافع. لست الأذكى في هذه النقطة لكن ديفيد تريزيجيه لم أشاهد مثله في الملاعب يقوم بهذا بشكل ذكي".

"أحيانا تظن أن تريزيجيه يعلم أين ستكون الكرة هل هي عالية أم أرضية، لكن أنا أتحرك أحيانا على القائم القريب ومرة أخرى على البعيد.. أفعل هذا لأن علي أن أقوم بذلك فحسب".

4- توقع اللعب

"أحاول أن أتوقع اللعب.. أين أقف تحديدا وأين زملائي من حولي لكن من المستحيل أن تقوم بالخيار الصحيح في كل مرة، وهذا هو الفارق بين لاعبي المستويات العالية أو اللاعبين العاديين".

5- الحرب مع المدافعين

"كثير من المدافعين سيقومون بجذبك ودفعك.. عليك أن تهزمهم وتثبت لهم أنهم أضعف منك لأنك أقوى".

"المدافعين الممتازين يمكنهم أن يواجهوك بدون كل ذلك، باولو مالديني وأليساندرو نيستا أقوياء للغاية وأنا أحترمهم".

6- التعامل مع الإساءات

"بعض المدافعين يحاولون إحباطك وإخراجك عن تركيزك سواء لفظيا أو جسديا، حتى أن أحدهم هاجمني بشكل عنصري وعرقي داخل الملعب، لم أتضايق أو أعيره اهتماما".

"المفتاح هنا هو التركيز في المطلوب منك من المباراة وليس ما يقال أثناء المباراة".

"التغلب على ذلك هو أن تفكر في المسؤولية التي تقع عليك في الفريق الذي تمثله، وإذا تعاملت على أن هذا جزء من عملك ستتجاوز الإساءات سريعا".