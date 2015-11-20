أخبار عاجلة

لهذا السبب منعها وائل نور من التمثيل.. 11 معلومة عن أميرة العايدي -
شلل شقيقتها دفعها لأدوار الإغراء.. أسرار أفلام ناهد شريف «الممنوعة من العرض» -
طبيب فشل في علاج والده وواجه «مبارك» بالتوريث.. 20 معلومة عن يحيى الفخراني -
أصدر 20 «ألبومًا غنائيًّا» ووالدته هربت «الأفيون».. ما لا تعرفه عن جاكي شان -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان "الضيف أحمد" فنان بدرجة مبدع -
8 الصبح - لقاء مع المعالجة النفسية ومدربة اليوجا "هنا كمال" حول .. ما هي طاقة الأفكار؟؟؟ -
واشنطن تؤكد ان الضربة على القاعدة العسكرية السورية تنحصر بالرد على هجوم خان شيخون -
ميركل وهولاند يدعمان الضربة الأمريكية على سوريا -
8 الصبح - لقاء مع متحدي الإعاقة د/إيمان كريم والكابتن حسن محمد حول تحديهم لإعاقة الكرسي المتحرك -
هذه الحالة تفتح شهيتك على المأكولات الضارة بالصحة.. كيف تتجنبها؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

مرشح بالشرقية: نائب الخدمات دوره انتهى ويجب اختيار من يشرع للصالح العام

Google+ Print
مرشح بالشرقية: نائب الخدمات دوره انتهى ويجب اختيار من يشرع للصالح العام مرشح بالشرقية: نائب الخدمات دوره انتهى ويجب اختيار من يشرع للصالح العام
عقد عزازى عمارة، مرشح الدائرة 13 ومقرها كفر صقر وتضم "مركزى كفر صقر وأولاد صقر"، التى يتنافس بها 31 مرشحا من بينهم سيدة يتنافسون جميعا على مقعدين برلمانيين، مؤتمرا انتخابيا حاشدا بمدينة أولاد صقر فى ختام دعايته الانتخابية.

وقال المرشح، خلال كلمته، إن برنامجه يهدف إلى حياة كريمة للمواطن المصرى الذى عانى أشد المعاناة خاصة البسطاء والصنايعية والفلاحين الذين يحتاجون لدعم الدولة وإحقاق مبدأ العدالة الاجتماعية بينهم وباقى طبقات الشعب.

وأوضح أنه حال فوزه سيطالب بتفعيل قوانين العدالة الاجتماعية بما يحفظ حق المواطنين فى التعليم الجيد والرعاية الصحية والتأمين الصحى الشامل على كافة طبقات الشعب المصرى والعمل على محاربة الفساد والرشوة والمحسوبية، ومناقشة الموازنة العامة للدولة وتعديلها طبقا للدستور الجديد.

وأضاف أن الناخب لابد أن يعى أن دور نائب الخدمات، انتهى وكذلك نائب العزاء وتهانى الأفراح قد عفا عليه الزمان.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365