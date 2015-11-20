مرشح بالشرقية: نائب الخدمات دوره انتهى ويجب اختيار من يشرع للصالح العام

عقد عزازى عمارة، مرشح الدائرة 13 ومقرها كفر صقر وتضم "مركزى كفر صقر وأولاد صقر"، التى يتنافس بها 31 مرشحا من بينهم سيدة يتنافسون جميعا على مقعدين برلمانيين، مؤتمرا انتخابيا حاشدا بمدينة أولاد صقر فى ختام دعايته الانتخابية.

وقال المرشح، خلال كلمته، إن برنامجه يهدف إلى حياة كريمة للمواطن المصرى الذى عانى أشد المعاناة خاصة البسطاء والصنايعية والفلاحين الذين يحتاجون لدعم الدولة وإحقاق مبدأ العدالة الاجتماعية بينهم وباقى طبقات الشعب.

وأوضح أنه حال فوزه سيطالب بتفعيل قوانين العدالة الاجتماعية بما يحفظ حق المواطنين فى التعليم الجيد والرعاية الصحية والتأمين الصحى الشامل على كافة طبقات الشعب المصرى والعمل على محاربة الفساد والرشوة والمحسوبية، ومناقشة الموازنة العامة للدولة وتعديلها طبقا للدستور الجديد.

وأضاف أن الناخب لابد أن يعى أن دور نائب الخدمات، انتهى وكذلك نائب العزاء وتهانى الأفراح قد عفا عليه الزمان.

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