انتهاء اعتصام مديرتين بـ"تعليم كفر الشيخ"

صصرحت الدكتورة منى مصطفى يحيى وكيل وزارة التربية والتعليم بأن اعتصام مديرتى تعليم كفرالشيخ رضا عامر مديرة التربية الخاصة ووفاء رياض مديرة التجريبيات سابقا قد انتهى اليوم تنفيذا لقرار المحافظ و إعمالا لقوة القانون .

يذكر أن الدكتورة منى مصطفى وكيلة وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، قد صرحت من قبل بإيقاف كل من رضا على السيد عامر مدير إدارة التربية الخاصة سابقًا، ووفاء محمد دياب أحمد مدير إدارة التجريبيات" المدارس الرسمية " سابقًا، وقفًا احتياطيًا ولمصلحة التحقيق بحد أقصى ثلاثة أشهر مع صرف نصف الأجر طوال مدة الوقف أو لحين انتهاء النيابة الإدارية بكفر الشيخ من التحقيقات أيهما أقرب، وذلك بناء على توصيات الشئون القانونية بالمحافظة عقب تحويلها من قبل محافظ الإقليم الدكتور أسامة حمدى عبد الواحد المذكرة التى تقدمت بها فى حقهما.

كما أعلنت وكيلة الوزارة، أن القرار جاء لما نسب إليهما من مخالفات، وأحيل المذكورتان للتحقيق أمام النيابة الإدارية بكفر الشيخ القسم الأول، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات التأديبية المناسبة بشأنهما، مع إخطار المحكمة التأديبية المختصة بحالة الوقف.