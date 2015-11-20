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مسيرة حاشدة بالسيارات لـ"إبراهيم فلاح" مرشح ديرب نجم تطوف أنحاء الدائرة

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مسيرة حاشدة بالسيارات لـ"إبراهيم فلاح" مرشح ديرب نجم تطوف أنحاء الدائرة مسيرة حاشدة بالسيارات لـ"إبراهيم فلاح" مرشح ديرب نجم تطوف أنحاء الدائرة
نظم اللواء إبراهيم فلاح، المرشح عن دائرة ديرب نجم بمحافظة الشرقية، مسيرة حاشدة طافت أنحاء الدائرة، بمشاركة عدد كبير من أنصاره ومؤيديه.

تشهد دائرة "ديرب نجم" بمحافظة الشرقية منافسة شرسة بين 24 مرشحًا للفوز بمقعدى الدائرة التى تبلغ الكتلة التصويتية فيها 265 ألف صوت، أما قراها فتبلغ 45 قرية وأكثر من 200 عزبة، وحدد قانون تقسيم الدوائر 30 مقعدًا بالبرلمان كنصيب لمحافظة الشرقية إحدى أكبر محافظات المرحلة الثانية، منها مقعدين لدائرة ديرب نجم.

وأكد فلاح، خلال جولته الانتخابية، أن إصلاح المنظومة الصحية والاهتمام بالتعليم، وتوفير فرص عمل للشباب، من أولى اهتماماته، مشيرًا إلى أنه سوف يسعى إلى حل كل الأزمات والمشاكل التى تعانى منها دائرة ديرب نجم.

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مصر 365