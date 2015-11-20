نيابة مطوبس تقرر التحفظ على 78 كرتونة بسكويت مدرسى متعفنة بكفر الشيخ

قرر محمد عبد السلام رئيس نيابة مطوبس فى كفر الشيخ التحفظ على 78 كرتوبة باسكوت فى 120باكو إجمالى 9360 تم صبطها بعدد من المدارس (مدرسة أبو بكر الصديق - مدرسة النهضة - مدرسة مطوبس الجديدة ) إنتاج الكمية المذكورة لحين ورود عينات المعامل المركزية لوزارة الصحة.

جاء ذلك بعد أن تم مخاطبة مدير الإدارة التعليمية الذى أمر بعدم توزيع البسكويت على المدارس لحين التأكد من صلاحيته .

كان مكتب مراقبة الأغذية بمطوبس قد ضبط كمية من البسكويت المدرسى للشك في مدى صلاحية لاستهلاك الآدمى حيث بالفحص الظاهرى له تلاحظ وجود عفن أخضر ظاهرى على قطع البسكويت داخل العبوات بحضور كل من سعد حلبية مراقب عام الأغذية بإدارة مطوبس الصحية وهانى فتح الله شحاتة مفتش أغذية بمكتب مراقبة الأغذية بمطوبس، وأشرف على ابوطويلة مفتش أغذية بمكتب مراقبة الأغذية بمطوبس والغزولى إبراهيم عطا مفتش أغذية بمكتب مراقبة الأغذية بمطوبس وفتحى طليس مفتش أغذية بمكتب مراقبة الأغذية بمطوبس وأخمد الدويحى مفتش أغذية بمكتب مراقبة الأغذية بمطوبس،

>حيث تم ضبط عدد 78 كرتوبة فى 120باكو اجمالى 9360 وتم التحفظ عليهم بالمدارس المذكورة (مدرسة أبو بكر الصديق - مدرسة النهضة - مدرسة مطوبس الجديدة) إنتاج الشركة الدمياطية للصناعات الغذائية دمياط الجديدة - المنطقة الصناعية الثالثة تاريخ الضبط.