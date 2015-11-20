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مدير أمن الغربية يتفقد منافذ بيع السلع تيسيرا على المواطنين

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مدير أمن الغربية يتفقد منافذ بيع السلع تيسيرا على المواطنين مدير أمن الغربية يتفقد منافذ بيع السلع تيسيرا على المواطنين
قام اللواء نبيل عبد الفتاح السيد مدير أمن الغربية بتفقد منافذ بيع السلع التي قامت وزارة الداخلية بإنشائها بنطاق المديرية تيسيرا على المواطنين ورفع المعاناه عنهم.

وقال بيان صادر المديرية منذ قليل، إن الجولة شملت المرور علي خدمات تأمين محكمة طنطا الإبتدائية، وتقابل مع العميد طارق أبو الدهب وكيل إدارة المرور، وتم توعيه الضباط والأفراد بالظروف الراهنة والظهور بمظهر لائق وحسن معاملة المواطنين أثناء إجراء العملية الإنتخابية، وإحترام حقوق الإنسان وعدم التجاوز وضبط النفس وتنفيذ القانون بكل حزم وحسم.

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