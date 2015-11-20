عضو تدريس بالمعهد العالي للغات: فصلوني تعسفيًا لمطالبتي بحقي وكشفي الفساد

شرح مدرس الأدب الإنجليزي بالمعهد العالي للغات، الدكتور أحمد الكحكي، أبعاد قيام إدارة المعهد بفصله تعسفيا ومنعه من دخول المعهد، على خليفة ارساله شكوي الى وزراة التعليم العالي للتحقيق في مخالفات يرتكبها المعهد بحق الطلاب والمدرسين وحق الدولة.

وقال الكحكي في حديثه لوكالة «ONA»، أنه فوجئ يوم الأحد الماضي بمنعه من الدخول، وعندما حاول الاستفسار عن ذلك لم يبدي عميد المعهد أي تدخل موضحًا أنه سبق وان اتصل به هاتفيا لإثنائه عما جاء بشكوته و3 آخرين من المدرسين بالجامعة، عن المخالفات المالية والأدارية التي يرتكبها المعهد بحق هيئة التدريس والطلاب وكان أخرها وقع العلاوة السنوية، والتي تحرر بها محضر اثبات حالة، وتقرر صرفها لاحقا مع منع الكحكي منها لحين التنازل عن الشكوي المقدمة للوزارة.

وتعجب الكحكي من العملية التي تدار بها المعاهد على انها سبوبة تستهدف بالاساس استنزاف الطالب، لما تفرضه الجامعه من مجموعات دراسية اشبه بالدروس الخصوصية بجانب اتاوة تفرضها علي الكاب الدراسية والتي تحتكر توزيعها بثمن دون مستوى من الجودة أو كيف المادة العلمية في بعض الكتب. وبموجب هذا الأحتكار تتحصل الجامعة على 45% من الكتاب الدراسي، وهذا كله يقع علي كاهل الطلاب.

وتابع ان الطلاب يدفعون مبالع صيانة لمعمل الصوتيات، الذي لايصلح اساسا للعمل لانه غير مجهز، إضافة الى اعتماد الأدارة على مدرسين منتدبين، لا يتحصلون على مستحقاتهم إلا آخر العام، مع عدم صرف مكافأت الكنترول أو التصحيح والأدهى من ذلك كله لايوجد كشف بمفردات المرتب.