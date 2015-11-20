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قوات الجيش الليبي تقتحم «الحي الفلبيني» ببنغازي وتتقدم في محاور القتال

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قوات الجيش الليبي تقتحم «الحي الفلبيني» ببنغازي وتتقدم في محاور القتال قوات الجيش الليبي تقتحم «الحي الفلبيني» ببنغازي وتتقدم في محاور القتال

ارشيفية

قال مدير المكتب الإعلامي بمركز تدريب الحرية التابع للجيش الليبي ، حسني المصراتي، ، إن قوات الكتيبة 204 دبابات ومركز تدريب الحرية وكتيبة التوحيد السلفية قامت اليوم باقتحام الحي الفلبيني في منطقة الهواري بمدينة بنغازي.

وأضاف المصراتي – في تصريح صحفي مساء اليوم الخميس – أن كتيبة 204 دبابات والوحدات المساندة لها تمكنت من إحكام السيطرة على مساحات جديدة بمحور الصفصفة وهي في تقدم كبير وتبسط سيطرتها على منطقة كبيرة في محور الـ 17 ومحور الهواري ومحور الصفصفة والحي الجامعي ببنغازي، وفقاً لما نقلته “أ ش أ”.

وأوضح أن قوات الجيش والوحدات المساندة تحاصر قوات مجلس شورى بنغازي في بعض المناطق وتضيق عليهم الخناق.

وأشار المصراتي إلى أحد أفراد كتيبة التوحيد السلفية يدعى عمر المهشهش قتل نتيجة الاشتباكات،لافتا أنه تم نقل الجثمان إلى مستشفى المدينةلعرضه على الطب الشرعي.

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