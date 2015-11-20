مصطفى سالم نائب طهطا: سأتواصل مع وزير الشباب لتقديم ما هو أفضل لأبناء سوهاج

أكد مصطفى سالم، عضو مجلس النواب عن دائرة طهطا، في كلمته، على أن منطقة الصعيد عامة ومحافظة سوهاج خاصة مليئة بالمواهب الشابة الواعدة، والتي يتعين على مسؤلي الشباب بمصر تبنيها وتشجيعها، ومن أجل ذلك سيتواصل مع وزير الشباب من أجل تقديم كل ما هو أفضل لشباب سوهاج.

كما طالب نائب طهطا بضروة إعادة النظر في توزيع الموا​زنات​ السنوية المخصصة للصعيد الذي آن الأوان للاهتمام به وبقضاياها المتعددة، وأضاف بأنه يعكف ا​لآ​​ن على سرعة الانتهاء من ​​اعتماد​ الحيز العمراني بمركز طهطا، والذي ينهي مشكلة ​الآلاف​ من المواطنين المتضررين من عدم توصيل المرافق من مياة وكهرباء ويتكبدون الكثير من الأموال لاستخدام التيار الكهربائي.

أكد مصطفى سالم، بأنه تم التواصل مع الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج ​والمسئولين​ بمحافظة سوهاج من أجل حل مشكلة​ إعادة​ توزيع المعلمين الجدد الذين تم توزيعهم فى أماكن تبعد مئات الكيلومترات عن محل سكنهم، مما تسبب ذلك في معاناة حقيقية لهم وخاصة المعلمات منهم هذه المشكلة، وتم قطع خطوات عملية كبيرة في هذا المجال.

حضر الحفل، كمال أبو ضيف وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج، والدكتور محمد فريد مدير عام الشباب والرياضة بالمديرية، ويسري أبو الحمد مدير المكتب الفني لوكيل الوزارة، وعلي رضوان مدير إدارة الشباب بمركز طهطا وناصر علي يونس مدير إدارة شباب شطورة، وجمال السيد عباس رئيس مركز شباب السوالم، وبخيت محمد بخيت رئيس مركز شباب ​الشيخ​ زين الدين، صاحب المهرجان، إلى جانب جمع غفير من أهالي المنطقة والقيادات الشعبية والمحلية والتنفيذية، وتم خلال المهرجان تكريم المتفوقين من الطلاب وحفظة القرآن الكريم.