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وزارة النقل: مترو الأنفاق يعمل بكامل طاقته

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وزارة النقل: مترو الأنفاق يعمل بكامل طاقته وزارة النقل: مترو الأنفاق يعمل بكامل طاقته

مترو الانفاق

أكد أحمد إبراهيم المتحدث باسم وزارة النقل أن جميع محطات مترو الأنفاق في الخطوط الثلاثة تعمل بكامل طاقتها ولا يوجد أي غلق لأي من المحطات أو الأبواب إلا باب واحد فقط في محطة السادات .

وقال إبراهيم – في تصريح صحفي اليوم “الخميس” – إنه لا صحة اطلاقا لما تناولته بعض المواقع عن وجود إضراب بين سائقي المترو , حيث أن كل ما في الأمر أنه تم نقل تسعة سائقين من الخط الثاني إلى الثالث بسبب العجز الشديد في هذا الخط ثم طالب السائقون التسعة الاستعانة بهم على سبيل التكليف وليس النقل .. موضحا أن إدارة المترو تبحث طلبهم المشروع وتقدر لهم موقفهم الوطني المحترم، وفقاً لما نقلته “أ ش أ” .

وأضاف أن وزير النقل الدكتور سعد الجيوشي حث كافة وسائل الإعلام الوطنية تحري الدقة في كل ما ينشر عن هذا المرفق الحيوي الهام أو غيره من مرافق الوزارة حتى لا نعطي أي فرصة لنشر أكاذيب وشائعات تحدث بلبلة في هذا الظرف العصيب الذي تمر به البلاد.

 

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