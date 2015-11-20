«حسنة» أول انتحارية في أوروبا كانت تشرب الكحول ولم تقرأ القرآن طوال عمرها

كشفت صحيفة ديلي ميل عن حياة الانتحارية، حسنة آيت بولحسن، التي قامت بتفجير نفسها، وقالت إن “حسنة” كانت على علاقات متعددة بشباب غير متدينين، و يقيمون حفلات صاخبة و لم تكن متدينة، و كانت تشرب الكحول.

وقامت “حسنة” ذات الـ 26 عام، بتفجير نفسها إلى أشلاء، في منطقة سانت دينز، وذلك عقب قيام قوة مكافحة الارهاب بمحاولة إلقاء القبض على ابن عمها ” عبد الحميد أباعود” و قيام حسنة بمحاولة إخفائه.

وأكد يوسف آيت بولحسن شقيق حسنة، أن شقيقته كانت غير متدينة إطلاقًا ولم تقرأ القرآن يومًا، بدأت في ارتداء الحجاب منذ شهر فقط.

ويشار إلى أنه تم نشر صور لـ” حسنة” ملتقطة صور “سيلفي” في حوض الاستحمام، عارية غير مرتدية شئ غير الحلي.