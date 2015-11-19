فيديو | إغلاق أقدم منجم فحم روماني بعد 120 عامًا من الإنتاج.. والأعمق في أوروبا

أغلق منجم بيتريلا رمز استخراج الفحم في رومانيا أبوابه واضعا حدا لتاريخ بدأ العام 1895. وبيتريلا هو أقدم منجم في رومانيا والأعمق في أوروبا راهنا مع ابار عمقها 940 مترا في باطن الارض. وقد دشن في عهد الامبراطورية النمسوية-المجرية.

وقد سجل ذروة في الانتاج في العام 1983 مع 1,2 مليون طن من الفحم في مقابل 110 الاف طن العام الماضي. وفي الايام الاخيرة كان عشرات فقط يصطفون في طابور للحصول على مصابيح قبل النزول إلى باطن الأرض حيث قد تصل الحرارة إلى 60 درجة مئوية وفقا لما نقلته “هافنتجون بوست”.

وبعد الأول يناير ستباع التجهيزات ومن بينها محرك سيمنز ضخم يعمل منذ العام 1945 من دون توقف، والعربات المستخدمة لنقل الفحم، إلى تجار الخردة. وستهدم غالبية المباني التي يعود بعضها إلى مطلع القرن العشرين.

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