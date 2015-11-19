18 خبيرًا روسيًا يصلون القاهرة لمتابعة تحقيقات "الطائرة المنكوبة"

استقبل مطار القاهرة الدولى، منذ قليل، وفدًا من فريق المحققين الروس قادمًا من موسكو لمتابعة التحقيقات فى الطائرة الروسية التى سقطت بوسط سيناء.

ويضم الوفد 18 خبيرًا روسيًا، وتم إنهاء إجراءات وصولهم عبر الصالة الحكومية بمطار القاهرة، حيث وصلوا على متن طائرة روسية خاصة من موسكو.

ومن المقرر أن يبدأ الفريق بقيادة مصرية مهمة عملهم خلال الساعات المقبلة فى التحقيق فى واقعة سقوط الطائرة الروسية التى سقطت بمنطقة الحسنة بوسط سيناء عقب إقلاعها من شرم الشيخ.

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