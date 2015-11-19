فتاة تستخدم «إنستغرام» و«سناب شات» للحض على الفجور

كشفت خدمة الأمين أن فتاة انتحلت عبر مواقع التواصل الاجتماعي هوية الجنسية الخليجية، وشرعت في نشر مواد مخلة بالآداب العامة تحض على الفسق والفجور، بهدف استقطاب متابعيها لتحقيق أغراض غير قانونية وغير مشروعة.

تفاصيل القضية التي تظهر مدى استغلال مواقع التواصل الاجتماعي بانتحال شخصيات غير حقيقية، بهدف الترويج للفسق والفجور، جاء الكشف عنها بعدما تلقت خدمة الأمين والإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، عدة بلاغات حول ما تنشره الفتاة من مواد مخلة تشوه صورة الهوية الخليجية التي جسدتها في مقاطعها.

قصة الفتاة

قدمت الفتاة نفسها لمتابعيها عبر صفحتيها على موقعي «الانستغرام» و«سناب شات»، بأنها خليجية الجنسية، وشرعت في نشر مقاطع فيديو ومشاهد مخلة بالآداب العامة والحياء لجسدها وملابسها بهدف الحض على الفجور والفسق وجذب انتباه مستخدمي المواقع.

باشرت خدمة الأمين والإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، متابعة البلاغات التي تلقتها حول القضية، ومن خلال الدوريات الإلكترونية المُختصة تأكدت من صحة البلاغات، وأن هناك فتاة تنتحل صفة الغير لتحقيق مآربها غير الأخلاقية.

إجراءات

اتخذت خدمة الأمين والتحريات الإجراءات القانونية بحق الفتاة وتم إلقاء القبض عليها، فهي بأفعالها خالفت القانون الإماراتي.

حماية الأبناء

ودعت خدمة الأمين أفراد الجمهور إلى الإبلاغ عن حالات الدعوة إلى الفسق والفجور حال الاشتباه بها عبر الرقم المجاني 8004888 «هاتف وفاكس» لتواصل الجمهور معها من داخل الدولة، والرقم ذاته للتواصل معها من خارج الدولة مع إضافة رمز مفتاح ليصبح 009718004888.