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أخبار العراق.. قوات "البيشمركة" تقتل 7 مسلحين من داعش شرقى الموصل

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أخبار العراق.. قوات "البيشمركة" تقتل 7 مسلحين من داعش شرقى الموصل أخبار العراق.. قوات "البيشمركة" تقتل 7 مسلحين من داعش شرقى الموصل

>قتلت قوات"البيشمركة" الكردية ، سبعة مسلحين من تنظيم (داعش) الإرهابى فى محور بعشيقة بمحافظة نينوى شمال غربى العراق.

وقال مصدر كردى فى تصريح مساء اليوم الخميس، إن مسلحى داعش هاجموا جبهات قوات "البيشمركة" فى محور بعشيقة شمال شرقى مدينة الموصل مركز محافظة نينوى ، وتصدت لهم بقوة من "البيشمركة" وقتلت الإرهابيين بقصفت بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة ، دون وقوع خسائر فى صفوف القوات الكردية.

ولفت إلى أن تنظيم داعش قام بنقل 220 عائلة لعناصره الأجانب من مدينة الرقة السورية بعد تكثيف الغارات الجوية عليها إلى مدينة الموصل وتسكينهم بمناطق اليرموك و17 تموز والموصل الجديدة .
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