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قوات الجيش الليبى تقتحم "الحى الفلبينى" ببنغازى وتتقدم فى محاور القتال

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قوات الجيش الليبى تقتحم "الحى الفلبينى" ببنغازى وتتقدم فى محاور القتال قوات الجيش الليبى تقتحم "الحى الفلبينى" ببنغازى وتتقدم فى محاور القتال

>قال مدير المكتب الإعلامى بمركز تدريب الحرية التابع للجيش الليبى ، حسنى المصراتي، ، إن قوات الكتيبة 204 دبابات ومركز تدريب الحرية وكتيبة التوحيد السلفية قامت اليوم باقتحام الحى الفلبينى فى منطقة الهوارى بمدينة بنغازي.

وأضاف المصراتى ، فى تصريح صحفى مساء اليوم، ″ أن كتيبة 204 دبابات والوحدات المساندة لها تمكنت من إحكام السيطرة على مساحات جديدة بمحور الصفصفة وهى فى تقدم كبير وتبسط سيطرتها على منطقة كبيرة فى محور الـ 17 ومحور الهوارى ومحور الصفصفة والحى الجامعى ببنغازي.

وأوضح أن قوات الجيش والوحدات المساندة تحاصر قوات مجلس شورى بنغازى فى بعض المناطق وتضيق عليهم الخناق.

وأشار المصراتى إلى أحد أفراد كتيبة التوحيد السلفية يدعى عمر المهشهش قُتل نتيجة الاشتباكات،لافتا أنه تم نقل الجثمان إلى مستشفى المدينة لعرضه على الطب الشرعي.
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