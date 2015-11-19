بالصور.. الطاروطى وأبو سريع بمؤتمر انتخابى لتأييد مستشار الأوقاف بالشرقية

عقد الشيخ صبرى عبادة خليل مستشار وزارة الأوقاف مرشح دائرة أبو كبير بمحافظة الشرقية مؤتمرا انتخابيا مساء اليوم، حضره القارئ الدكتور عبد الفتاح الطاروطى قارئ الإذاعة والتلفزيون والشيخ محمد عبد القادر أبو سريع المبتهل بالإذاعة والتلفزيون وجمع غفير من أبناء الدائرة.

وقال الطاروطى: إنه جاء من أقاصى المحافظة لدعم حافظ للقرآن وصاحب تاريخ مشرف فى صد العديد من الهجمات الشرسة عن الإسلام، مطالباً الحضور بضرورة الاختيار الأمثل لنائب البرلمان القادم لما له من صلاحيات عالية تختلف عن كل المجالس النيابية السابقة.

وأضاف أبو سريع: أن تمثيل حفظة القرآن فى البرلمان القادم يطمئن القلوب ويبشر بمستقبل مشرف لمصر متمنيا أن يكون أعضاء البرلمان جميعهم من أصحاب القلوب الرحيمة بمصر وشعبها وأن يعملوا للصالح العام بعيدا عن المصالح الخاصة.

وقال الشيخ صبرى عبادة مستشار وزارة الاوقاف: إن الظروف حالت دون التحاقه بالنيابة العامة عقب إنهاء دراسته بكلية الشريعة والقانون وأنه عندما خرج ضد الإخوان، كان همه الأول هو الدفاع عن الإسلام الوسطى وليس ليعاند الإخوان، وبفضل الله انتهى عهدهم سريعا ورزق الله مصر بفتى يمتلئ قلبه بالإيمان وحمل روحه على كفه واستطاع إنهاء العنصرية والخروج إلى الديمقراطية التى نحياها الآن، فنحن آمنون لأن وراءنا خير أجناد الأرض يحمون مصرنا الحبيبة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأضاف عبادة أن العدو ما زال يحيك المكايد لمصر لأنها كنانة الله فى أرضه، وأن أرض مصر طاهرة كما ذكرها الله أنها الأرض المباركة .

وأوضح عبادة أن الرئيس السيسى وكل المخلصين من حوله منعوا الرشوة الانتخابية بفضل الأمن والأمان الذى تمثل فى جيش مصر العظيم، وبالتالى فخروج الناخبين لصناديق الاقتراع مهم لاختيار الأصلح والأفضل ليبدأ بناء مؤسسات مصر من جديد بطريقة جيدة وتنهض بها مصرنا اقتصاديا وخدميا.

وفى نهاية كلمته أعلن عبادة أنه تم تركيب اليوم محول كهرباء لتحسين الخدمة والإنارة بعدد من الوحدات المحلية التى تعانى من ضعف الكهرباء وانقطاعها بمجهودات مضنية رغم أنه ما زال فى تعداد مشروع نائب برلمانى .

وعلى هامش المؤتمر قدم الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع فاصل من الابتهالات الدينية والتى نالت إعجاب الحضور وافتتح الدكتور عبد الفتاح الطاروطى المؤتمر بآيات ذكر الحكيم.



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