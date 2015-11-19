تنفيذ 34 حالة تعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بسوهاج

أسفرت الحملات المكبرة فى محافظة سوهاج، عن إزالة عدد 34 حالة تعدي علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

وقال بيان لمحافظة سوهاج اليوم، إن الوحدات المحلية لمراكز سوهاج وطهطا وساقلتة وجهينة والمراغة بالاشتراك مع مديرية الزراعة بسوهاج وشرطة المسطحات المائية بالمحافظة قامت بعمل حملات مكبرة اسفرت عن تنفيذ إزالات لعدد 34 حالة تعدي علي الأراضي الزراعية.

وتمت إزالة عدد 13 حالة تعدي علي الأراضي الزراعية منها إزالة حالة تعدي علي أملاك الدولة ناحية مركز سوهاج، وإزالة عدد 5 حالات تعدي علي الأراضي الزراعية ناحية مركز طهطا، وكذلك إزالة حالتين ناحية مركز ساقلتة، وإزالة عدد 9 حالات تعدي علي الأراضي الزراعية ناحية مركز جهينة، وإزالة عدد 5 حالات ناحية مركز المراغة.

وشدد محافظ سوهاج، علي المتابعة المستمرة لظاهرة التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بسوهاج وتكثيف الحملات بنواحي مراكز ومدن المحافظة للقضاء علي تلك الظاهرة والحفاظ علي الرقعة الزراعية وأملاك الدولة.