جامعة كفر الشيخ: انعقاد المؤتمر الدولى الخامس للنسيج 23 نوفمبر المقبل

تعقد جامعة كفر الشيخ المؤتمر الدولى الخامس للنسيج (سمارتكس) بالتعاون مع جامعة بوليتيكنيك بولاية أيفانوفو بروسيا تحت رعاية الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى، فى الفترة من 23ـ25 نوفمبر 2015.

وصرح الدكتور ماجد القمرى رئيس الجامعة أنه سوف يشارك فى فعاليات المؤتمر أساتذة وباحثون من 28 دولة منها رومانيا ـ إنجلترا ـ الولايات المتحدة الأمريكية ـ الهندـ الجزائر وتونس.

وسوف يساهم المؤتمر فى نقل وتوفير تكنولوجيا جديد فى مجال صناعة النسيج وذلك للمساهمة فى تطوير صناعة النسيج بمدينة المحلة الكوبرى وصناعة السجاد بمدينة فوه والمدن المحيطة بكفر الشيخ.

وعلى هامش فعاليات المؤتمر سوف يتم عرض منتجات بعض الشركات وإبرام اتفاقيات تعاون بين الجامعات المشاركة فى المؤتمر وشركات النسيج للمساهمة فى تطوير هذه الصناعة.

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