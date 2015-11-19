مرشح بجنوب سيناء: تقنين أوضاع أهالى رويسات شرم الشيخ أهم أولوياتى

عقد جيفارا محمد الجافى المرشح لمجلس نواب 2015 ، بجنوب سيناء، مؤتمراً جماهيرياً بمنطقة الرويسات مساء اليوم لعرض ملامح برنامجه الانتخابى .

وقال إن مشكلة الرويسات من أعقد مشاكل الإسكان بجنوب سيناء وهى تحتاج إلى حل تشريعى خاص بها وتغيير رؤية الدولة عن هذه المنطقة مشيراً إلى وجود أكثر من 3 آلاف أسرة يعيشون فى الرويسات حياة مهددة وغير مستقرة.

وأكد جيفارا على ضرورة وجود حلول فعلية على أرض الواقع لتقنين أوضاع أهالى منطقة الرويسات ،وتوصيل كافة الخدمات والمرافق، وإخضاع جميع المبانى للجان التقنين وإزالة جميع المبانى المخالفة الواقعة أسفل أسلاك الضغط العالى والواقعة فى مجرى السيل مع تعويض المتضررين لتوفير حياة كريمة لأهالى الرويسات.

وعن مشكلة قطع التيار الكهربائى عن منطقة الرويسات، أكد جيفارا أن لجنة الأزمات بالمحافظة قررت قطع التيار الكهربائى فى حال تعرض المنطقة لسقوط أمطار وسيول حفاظاً على حياة الأطفال وأهالى الرويسات لعدم تكرار حوادث المحافظات الأخرى .

وأعلن جيفارا عن تبنى مبادرة بالاشتراك مع بعض المهندسين وأهالى الرويسات لعمل عزل لجميع وصلات وأسلاك الكهرباء بمنطقة الرويسات حفاظاً على حياة جميع أهالى الرويسات.

وقال إن من أهم أولوياته بعد دخول مجلس النواب، تعديل القوانين الخاصة بتملك الأراضى، وقوانين إثبات الجنسية، والسعى بكل قوة من أجل تقنين أوضاع أهالى منطقة الرويسات وحل جميع مشاكلهم مع الدولة.

كما قام جيفارا بشرح خطته للتعليم والصحة والإسكان والسياحة والتشريعات المقترح تقديمها للبرلمان القادم وقال جيفارا إن السياحة هى القاطرة التى ستقود الاستثمار فى جميع أنحاء الجمهورية وليس فى جنوب سيناء فقط ، مشيراً إلى أن سعر الدولار لم يتجاوز الـ 5 جنيهات قبل ثورة يناير عندما كانت السياحه بعافيتها ، وبعد تدهور السياحة وصل سعر الدولار لـ 8 جنيهات ونصف قابلة للزيادة، مؤكداً أن الحل الوحيد لمشكة الدولار والعملة الصعبة فى مصر هى عودة السياحة.

وأشار إلى أن السياحة هى الدخل الوحيد المشترك بين جميع أبناء محافظة جنوب سيناء ، ويوجد عندنا 7 أنواع من السياحة " السياحة العلاجية، سياحة السفارى والمخيمات ، السياحة البيئية ، السياحة الرياضية، السياحة الدينية ، والسياحة التاريخية" لكن للأسف لا نهتم إلا بنوع واحد وهو السياحة الشاطئية التى تعتبر أقل أنواع السياحة دخلاً.

كما دعا جيفارا محمد الجافى أهالى منطقة الرويسات للمشاركة فى الانتخابات البرلمانية القادمة مشيراً إلى أنه على مدار الثلاثين عاماً الماضية لم يمثلنا فى البرلمان أحد من العاملين فى قطاع السياحة حتى يكون ملم بجميع مشاكل وهموم العاملين بقطاع السياحة.

وقال جيفارا نريد أن نملك قرارنا بأيدينا حتى تكون المشاريع التى تقيمها الدولة فى صالح أهالى جنوب سيناء ، المركزية فى مصر لا تشعر بما يعانى به المقيمون والعاملون بجنوب سيناء نريد أن يكون من يمثلنا من أبناء هذا المجال .

وأشار جيفارا إلى أن العاملين بالسياحة بجنوب سيناء عانوا خلال الأربع أعوام الماضية بظروف صعبة وكانو يأملون فى الحجوزات المستقبلية التى زادت بنسبة 30% خلال الموسم الشتوى القادم وأعياد الكريسماس ، وتراجعت 28% بعد قرارا وقف الرحلات الى شرم الشيخ.

يذكرأن جيفارا محمد الجافى مرشح لبرلمان 2015 عن الدائرة الأولى بجنوب سيناء وتشمل مدن ” شرم الشيخ ، دهب ، نويبع ، طابا، سانت كاترين ” رمز السفينة رقم 5 .



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