باسم ياخور في شباك جيني إسبر، على الرغم من زواجه

انتهت النجمة جيني إسبر أخيراً من تصوير مشاهدها في خماسية «شكراً على النسيان»؛ حيث تؤدي امرأة جميلة تحافظ على علاقتها مع من تحب على الرغم من زواجه.

وتجسّد إسبر في الخماسية التي كتبها إيّاد أبوالشامات، ويخرجها الليث حجّو، شخصية «سارة» صاحبة الجمال اللافت والأناقة الأنثوية الدائمة، والتي تكون حبيبة «رياض» «باسم ياخور»، الرجل المتزوج.

تكشف إسبر عن دورها قائلةً: «أحبّه كثيراً، وأتقبّل موضوع زواجه على الرغم من أنني أتضايق جداً؛ خاصةً عندما تظهر مشاعره تجاه زوجته (كاريس بشار)، وحزنه عليها بعد أن تتعرض لحادث».

وتضيف: «أشعر بعقدة الذنب؛ لأننا كنّا سبباً رئيساً لما تتعرض له زوجته، لكني بقيت معه، مع أنه يحاول إبعادي عنه».

وتصف إسبر شخصية سارة بـ«المرحة، الديناميكية، العقلانية، المنظمة؛ كونها تعمل مهندسة ديكور، والحب يدفعها أحياناً لنوع من التهور».

وتشارك الممثلة السورية في بطولة «شكراً على النسيان» إلى جانب ياخور وكاريس بشار ومحمد حداقي وربى الحلبي، والقديرين حسن عويتي وجرجس جبارة.

ومن الجدير بالذكر أنّ فريق عمل «خماسيات الغرام» يحضر حاليّاً للبدء بتصوير الخماسيتين الخامسة والسادسة؛ استكمالاً للعمل الذي تنتجه شركة «سامة» و«O3»، ويشكل امتداداً للجزء الثالث من «أهل الغرام» بالتعاون مع «كلاكيت».