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كيف علّقت حليمة بولند على فيديو التحرّش بها؟

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الخميس 19-11-2015 19:33

رفضت المذيعة الكويتية حليمة بولند التعليق لــ "سيدتي نت" عن الفيديو الذي تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي تتعرض فيه لمضايقات من معجبين تجاوزوا الأعراف في التواصل مع النجوم ، مكتفية بكلمة " لا تعليق " .
ونفت بولند لــ "سيدتي نت" ما تداولته بعض المواقع من تصريحات عن لسانها حول الحادث، مؤكدةً أنها لم تصرّح لأي وسيلة إعلامية بخصوص الفيديو.
من جهة ثانية، تترقب حليمة بولند ردود الأفعال حول مغامرتها الجريئة والجديدة بإصدارها كتابها الأول بعنوان «Me» ، الذي سيرى النور رسمياً يوم غد الجمعة ضمن جناح «سبارك» المشاركة في معرض الكويت الـ 40 للكتاب الذي افتتح صباح أمس.
ويتضمّن الكتاب مجموعة من الصور العائلية والأسرار التي تعلنها حليمة بقلمها في تجربتها الكتابية الأولى.

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سيدتي

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