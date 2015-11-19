غيبوبة نجمة "ستار أكاديمي" كنزة مرسلي

انتهت نجمة "ستار اكاديمي10" كنزة مرسلي من وضع صوتها على أغنية ستحمل عنوان "شبه الحنين" في مصر، تحت إشراف ملحنها محمد رحيم، الذي أشاد بإحساس كنزة في الأغنية واصفاُ إياه بغير المسبوق.

ولأن كنزة كانت مشغولة خلال الأيام الماضية، فاتها الكثير من المناسبات، فكتبت سلسلة تغريدات مهنئة، ومعايدة، ومتضامنة ومعزّية في نفس الوقت.

وقد جاء في تغريداتها "أهنئ شعب سلطنة عمان بعيدهم الوطني وبالمناسبة حابة استرجع الأعياد الوطنية العربية اللي مرت في هاد الشهر العزيز علينا احنا خصوصا كجزائريين" .

وتابعت "اسمحولي استرجع ذكرى يوم قيام دولة فلسطين والضحايا اللي سقطو فلبنان وعيد استقلال المغرب. واعتذر على التأخير".

ثم استدركت منتخب بلدها فكتبت "اااااه افتكرت !! و ابارك لمنتخبنا الوطني الغالي على فوزه البارح 7-0 وانا كنت منزلة على الانستغرام بس الظاهر فوقتها كان النت ضعيف فمنزلتش

انا تقريبا اليوم جاتني حالة تذكر جماعي ..انا كنت فغيبوبة ولا ايه ؟؟".

يذكر أن كنزة معروفة بخفّة دم وطرافتها وتواصلها المستمر مع جيش معجبيها على مواقع التواصل الاجتماعي.

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