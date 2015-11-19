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مهرجان تاونات المغربي يكرم المصرية شيرين والسورية ديما بياعة

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الخميس 19-11-2015 21:21

يكرّم مهرجان تاونات الدولي الذي ينطلق في 28 من نوفمبر( تشرين الثاني)الجاري،ويمتد إلى غاية فاتح دسمبر(كانون الأول)، الفنانتين المصرية والسورية ديما بياعة، جاء ذلك في بيان صادر عن القائمين على المهرجان توصّلت "سيدتي نت" إلى نسخة منه.

وفي تصريح لـ"سيدتي نت " قالت زهيرة حمامي المديرة الفنية للمهرجان إن دورة هذه السنة تحتفي بالمرأة العربية تحت شعار "معا من أجل امرأة قيادية". وأضافت إن تكريم النجمة السورية " ديما بياعة " يأتي اعترافاً بعطائها الكبير في الدراما العربية وكذلك عن حبها لثقافة المغرب.

وأكدت زهيرة أن حفل التكريم سيحضره عدد من الفنانين المغاربة والعرب، إلى جانب زوجها المغربي أحمد الحلو.

تجدر الإشارة، الى أن أهم أعمال الممثلة السورية " ديما بياعة " التي تنتمي إلى عائلة فنية سورية ، المسلسل العربي المشترك " لو" الذي أدت أحد أدوار بطولته إلى جانب النجم " عابد فهد" واللبنانية " نادين نجيم"، والذي حصد أعلى نسبة مشاهدات بالعالم العربي، كما تصور حالياً برفقة النجم المصري " أحمد زاهر" بطولة إحدى ثلاثيات مسلسل " مدرسة الحب" الذي يغني شارته " كاظم الساهر".

 

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