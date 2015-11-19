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وفاة الشاعرة الفلسطينية الكفيفة حنين قبل أن تحقق حلمها بلقاء إليسا

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الخميس 19-11-2015 21:56

توفيت الشاعرة الفلسطينية المكفوفة حنين أبو علان عن عمر ناهز 22 عاماً، قبل أن تحقق حلمها وحلم النجمة إليسا باللقاء.

الشاعرة الراحلة كانت تعاني من ازدواجية مرض ترقق العظام وفقدان البصر، لكنها تغلبت على إعاقتها في كتابة الشعر بطريقة "بريل" الخاصة بالمكفوفين.

حنين أعلنت في لقاء خاص في العام 2013، انها كانت تستلهم كتاباتها من أغنيات إليسا، مما دفع بالأخيرة للتغريد على تويتر قائلة: "اليوم أشعر أني مباركة ومتأثرة! وجدت بالصدفة هذا الفيديو عن هذه الفتاة الجميلة التي لمست قلبي وروحي".

وفي تغريدة أخرى قالت: "أنتم يا أحبائي ومتابعيني عليكم أن تجدوا لي أرقام حنين لأتصل بها. لقد ألهمتني الكثير وجلبت الدموع إلى عيني".

وقالت أيضاً: "عندما يحرم الرب شخص من نعمة البصر، يملئ قلبه بالكثير من مجرد رؤية! أشعر بالتأثر الكبير".

هذا وأعلنت النجمة اليسا على هامش مهرجان "بياف" آنذاك، بأن حلم حياتها روية الشاعرة حنين والتعرف عليها، مشيرة الى أنها حاولت التواصل معها ولم تستطع ذلك.

 

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