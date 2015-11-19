سيرين عبد النور تكشف أسرارها للمرّة الأولى

تحلّ النجمة اللبنانية سيرين عبد النور ضيفةً على قناة الـ CBC المصرية وبرنامج "الليلة دي" مع أروى، يوم الأربعاء في 25 نوفمبر/تشرين الثاني في تمام الساعة 11 مساءً.

سيرين تتحدّث خلال الحلقة عن العديد من المواضيع الفنية، الإجتماعية والخاصة، ضمن أجواء البرنامج الكوميدية الجميلة. هذا وتكشف سيرين في سياق حلقة "الليلة دي" عن أسرار للمرّة الأولى أمام الرأي العام والمشاهدين، كما وتقدّم مجموعة من الأغنيات على مسرح البرنامج.

على صعيد منفصل، بدأت سيرين عبد النور تصوير حلقات الموسم المقبل من برنامج "سيرين بلا حدود" والذي ستعود به إلى الشاشة الصغيرة بمشاريع إنسانية وترفيهية جديدة، تعكس طبيعة حياتها ويومياتها.