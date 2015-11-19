مايكل دوغلاس وكاثرين زيتا جونز يحتفلان بـ 15 عاماً من الزواج

خمسة عشر عاماً من الزواج لأي شخص عادي تُعتبر إنجازاً، أما بالنسبة الى المشاهير فتعتبر معجزة.

اليوم حدث الأمر مع مايكل دوغلاس وكاثرين زيتا جونز، اللذان احتفلا بـ 15 عاماً من الزواج، بالرغم من النجاح والإخفاق اللذان واجهها كل من النجمين، إنما أدركا في النهاية أنهما حققا إنجازاً يستحق الإحتفال به فعلاً.

دوغلاس (71 عاماً) شارك متتبعيه البارحة على تويتر، بصورة مؤثرة له ولزوجته كاترين (46 عاماً) من يوم زفافهما قبل سنوات، فضلا عن selfie التقطاها للمناسبة.

وكتب دوغلاس:

"قبل 15 عاماً واليوم .... "عيد زواج سعيد كاثرين!"

هكذا أكّد مايكل دوغلاس لمتتبعيه ومتتبعي زوجته على حبّه وعلى مدى السعادة التي تجمعه مع كاثرين منذ 15 عاماً، فانهالت عليهما تعليقات التهنئة، والبعض تمنى للثنائي حياة زوجية سعيدة، والبعض الآخر تساءل عن أعمال النجمين الفنية في الفترة المقبلة.

يذكر أن مايكل وكاثرين لديهما قد أنجبا ديلان (15 عاما) وكاريس (12 عاماً)، وقد أصيب مايكل العام 2010 بسرطان الحنجرة، وأعلنت كاثرين زيتا جونز العام 2011 أنها مصابة باضطرابات ثنائية القطب.

ومع أن فارق العمر كبير بينهما، إلا أنهما مولدين في اليوم نفس، أيّ 25 سبتمبر/ أيلول، وقد أطلقت عليهما الصحافة العالمية لقب الثنائي الأكثر وفاء في تاريخ مشاهير هوليوود.

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