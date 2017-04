The Hunger Games مجدداً في الصالات العربية

عام 2012 راهنت شركة Lionsgate على نجاح فيلم أنتجته مقتبس عن رواية للكاتبة Suzanne Collins بعنوان The Hunger Games تولّى إخراجه وشارك في كتابة السيناريو الخاص به آنذاك Gary Ross، فكان رهان الشركة في مكانه بعد أن حقّق الفيلم 694,3 مليون دولار إيرادات عالمية.

اليوم بعد أن حصدت الأجزاء الثلاثة الأولى من السلسلة إيرادات وصلت الى مليارين و 314 مليون دولار، يطلّ علينا الجزء الرابع والأخير بعنوان The Hunger Games: Mockingjay – Part 2. فهل سيكون نجاحه على شباك التذاكر كأسلافه؟ الجواب هو طبعاً نعم.

إذاً تعود الممثلة النجمة Jennifer Lawrence في إطلالتها الأخيرة بدور المناضلة Katniss Everdeen في مواجهة أخيرة مع الرئيس Snow، فهل ستنتصر الثورة على حكم هذا الأخير الاستبدادي؟ وهل سيجمع الحب Katnissو Peeta بالرغم من كل الأحداث التي عاشها هذا الأخير؟ الجواب طبعاً في هذا الفيلم الذي بنظري يمكن وصفه وللأسف بالأسواء في السلسلة !!!

The Hunger Games: Mockingjay – Part 2 يعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت وقطر والعراق وسلطنة عمان ومصر ولبنان.