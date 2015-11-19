تشديدات أمنية قبل «الكلاسيكو» الإسباني

تشهد التحضيرات الأمنية لمباراة “كلاسيكو” إسبانيا بين ريال مدريد وضيفه برشلونة التي ستقام،السبت المقبل، ضمن المرحلة الثانية عشرة من الليجا، إجراءات أمنية غير مسبوقة بعد اعتداءات باريس التي راح ضحيتها 129 شخصًا الأسبوع الماضي.

وقال وزير الداخلية خورخي فرنانديس دياس، “سيتم تعزيز الأمن بشكل كبير، سيكون عدد أفراد الأمن كبيرًا ليس فقط للوصول إلى الملعب، بل في الضواحي ووسائل النقل التي ستجلب المشجعين إلى الملعب”.بحسب ما أفادت” سكاي نيوزعربية”.

وأعلنت لجنة مكافحة العنف في إسبانيا خلال اجتماعها مع السلطات السياسية والشرطة والمسؤولين الرياضيين، الأربعاء الماضي، أن المباراة “عالية المخاطر”، وهي اعتيادية لأكبر مباريات الدوري الإسباني لكرة القدم، خصوصًا بين الغريمين التاريخيين ريال مدريد وبرشلونة.

لكن اعتداءات باريس الجمعة الماضي التي تبناها تنظيم داعش، وارتفاع مستوى التهديد الإرهابي إلى أربع درجات من أصل خمس في إسبانيا، يؤشر إلى أن الإجراءات الأمنية “لا سابق لها للاحتفال بالمسابقات الرياضية” بحسب فرانسيسكو مارتينيس فاسكيس سكرتير الدولة لشؤون الأمن.

ولم يكشف حتى الآن عن أية أرقام رسمية، لكن تقارير صحفية، أشارت إلى أن أكثر من 1500 شرطي مجهزين بالسلاح، الخيول، الكلاب وأجهزة الكشف عن المعادن، سيقوموا بتأمين ملعب المباراة “سنتياجو برنايبو”.

يذكر أن من المتوقع حضور 81 ألف متفرج لمشاهدة المباراة، كما سيصل متابعيها إلى 500 مليون نسمة في مختلف أنحاء العالم.