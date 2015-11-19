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فوائد العسل علاج للكحة ومشروب طاقة طبيعى

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فوائد العسل علاج للكحة ومشروب طاقة طبيعى فوائد العسل علاج للكحة ومشروب طاقة طبيعى
يعتبر عسل النحل من أقوى مضادات الأكسدة إضافة إلى أنه يحتوى على مضادات للالتهابات تجعله فعالا فى تهدئة السعال، قد أدى إلى الاعتقاد أنه يمكن أيضا يقلل أعراض الحساسية الموسمية.

• العسل يهدئ الكحة ويعزز المناعة


>ووفقاً للموقع الطبى الامريكى “Health”، أكد الدكتور ماثيو برينيك، طبيب مستشفى ناتوروباتشيك فى فورت كولينز، كولورادو، أن العسل يحتوى على كميات صغيرة من حبوب اللقاح، والتى يمكن أن تؤدى إلى الاستجابة المناعية وتنتج الأجسام المضادة لغبار الطلع.

• العسل مشروب طاقة طبيعى


>العسل هو مصدر ممتاز للطاقة حيث تحتوى كل ملعقة طعام من العسل على 17 جراما من الكربوهيدرات، ويدخل مباشرة فى مجرى الدم ويمكن أن يحقق دفعة سريعة من الطاقة، كما أن ارتفاع نسبة السكر فى الدم يعمل كمصدر للطاقة على المدى القصير، لا سيما فى التمارين الرياضية التى تعتمد على التحمل لفترة أطول.

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