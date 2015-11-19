القضاء الكويتي يأمر باعتقال كاتبة بتهمة الإساءة للنبي محمد

أصدرت النيابة العامة الكويتية اليوم الخميس 19 نوفمبر، أمرا بضبط وإحضار الكاتبة الكويتية، «سارة الدريس»، بتهمة المساس بمقام النبي محمد، حسب مصادر قضائية.

يأتي ذلك، على خلفية شكوى، تقدم بها المحامي خالد الشمري، يوم الرابع من الشهر الجاري، إلى النائب العام، اتهم فيها الدريس، بالتطاول والإساءة إلى مقام النبي محمد ، -حسب ما افادت شبكة «روسيا اليوم»

وكان حوار دار على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” حول إحدى زوجات الرسول، انتقدت «سارة الدريس»، من خلاله، ما نقلته كتب التاريخ حول الطريقة التي يستعين بها تنظيم “داعش” في الترويج لجرائمه.

وقالت الدريس في تغريدة لها: “لو تقرأ فقط قصة صفية بنت حيي، ستعطيك نظرة حقيقية عن الدعشنة.. وعذرا على الدرعمة”.

وعلى خلفية هذه التغريدة، طالب نواب وناشطون كويتيون، بالتحقيق مع الدريس، سيما وأنها معلمة في وزارة التربية.