«الخارجية» تؤكد سريان الإعفاء من الشنغن لمواطني الإمارات

أكدت وزارة الخارجية أن الإعفاء من تأشيرة الدخول إلى دول منطقة الشنغن لايزال سارياً لمواطني الإمارات.

ودعت وزارة الخارجية في بيان أمس مواطني دولة الإمارات إلى توخي الحيطة والحذر أثناء وجودهم وتنقلهم في دول منطقة الشنغن، نظراً للإجراءات الأمنية المشددة في أوروبا، وتنصح مواطني الدولة بضرورة حمل الوثائق الثبوتية معهم في كل تنقلاتهم.

كما شددت الوزارة على مواطني دولة الإمارات أهمية تجنب مناطق الاضطرابات الأمنية والتجمعات المشبوهة والتعاون مع الجهات الرسمية وسلطات الأمن عند التفتيش وضرورة التواصل مع بعثة الدولة في البلد الموجودين فيه عند الحاجة.

ودعت مواطني دولة الإمارات إلى ضرورة الاحتفاظ بأرقام التواصل مع سفارات وبعثات الدولة في الخارج للحالات الطارئة أو الرقم الخاص بالدول التي لا يوجد فيها تمثيل دبلوماسي لدولة الإمارات 600599991 – 00971. وتحض الوزارة مواطني الدولة على ضرورة التسجيل في خدمة «تواجدي» وتسجيل أسرهم من كبار السن والأطفال.