أخبار عاجلة

لهذا السبب منعها وائل نور من التمثيل.. 11 معلومة عن أميرة العايدي -
شلل شقيقتها دفعها لأدوار الإغراء.. أسرار أفلام ناهد شريف «الممنوعة من العرض» -
طبيب فشل في علاج والده وواجه «مبارك» بالتوريث.. 20 معلومة عن يحيى الفخراني -
أصدر 20 «ألبومًا غنائيًّا» ووالدته هربت «الأفيون».. ما لا تعرفه عن جاكي شان -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان "الضيف أحمد" فنان بدرجة مبدع -
8 الصبح - لقاء مع المعالجة النفسية ومدربة اليوجا "هنا كمال" حول .. ما هي طاقة الأفكار؟؟؟ -
واشنطن تؤكد ان الضربة على القاعدة العسكرية السورية تنحصر بالرد على هجوم خان شيخون -
ميركل وهولاند يدعمان الضربة الأمريكية على سوريا -
8 الصبح - لقاء مع متحدي الإعاقة د/إيمان كريم والكابتن حسن محمد حول تحديهم لإعاقة الكرسي المتحرك -
هذه الحالة تفتح شهيتك على المأكولات الضارة بالصحة.. كيف تتجنبها؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

«الخارجية» تؤكد سريان الإعفاء من الشنغن لمواطني الإمارات

Google+ Print
«الخارجية» تؤكد سريان الإعفاء من الشنغن لمواطني الإمارات «الخارجية» تؤكد سريان الإعفاء من الشنغن لمواطني الإمارات

أكدت وزارة الخارجية أن الإعفاء من تأشيرة الدخول إلى دول منطقة الشنغن لايزال سارياً لمواطني الإمارات.

ودعت وزارة الخارجية في بيان أمس مواطني دولة الإمارات إلى توخي الحيطة والحذر أثناء وجودهم وتنقلهم في دول منطقة الشنغن، نظراً للإجراءات الأمنية المشددة في أوروبا، وتنصح مواطني الدولة بضرورة حمل الوثائق الثبوتية معهم في كل تنقلاتهم.

كما شددت الوزارة على مواطني دولة الإمارات أهمية تجنب مناطق الاضطرابات الأمنية والتجمعات المشبوهة والتعاون مع الجهات الرسمية وسلطات الأمن عند التفتيش وضرورة التواصل مع بعثة الدولة في البلد الموجودين فيه عند الحاجة.

ودعت مواطني دولة الإمارات إلى ضرورة الاحتفاظ بأرقام التواصل مع سفارات وبعثات الدولة في الخارج للحالات الطارئة أو الرقم الخاص بالدول التي لا يوجد فيها تمثيل دبلوماسي لدولة الإمارات 600599991 – 00971. وتحض الوزارة مواطني الدولة على ضرورة التسجيل في خدمة «تواجدي» وتسجيل أسرهم من كبار السن والأطفال.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية