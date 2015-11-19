ربيعة قد لا يلحق بمواجهة الجزائر في تصفيات الأولمبياد

يدرس حسام البدري المدير الفني للمنتخب الأوليمبي عدم إشراك رامي ربيعة في مباراة الجزائر بافتتاح مشوار الفريق في كأس أفريقيا تحت 23 سنة بالسنغال.

وقال حمادة المصري عضو اتحاد الكرة والمشرف العام على المنتخب الأوليمبي:"الجهاز الفني لن يستعجل في الدفع برامي ربيعة، تفاديًا لتجدد إصابته"

ويعاني ربيعة من تمزق في العضلة الخلفية تعرض له خلال مباراة السوبر أمام الزمالك في 15 أكتوبر الماضي، وغاب عن أول 4 مباريات في الدوري.

وأضاف عبر قناة الأهلي"لدينا بعض المصابين في المنتخب الأوليمبي مثل كريم نيدفيد ومحمود وحيد لاعب المقاصة، وفضلنا إراحة كهربا ومصطفى فتحي بعد مشاركتهما في مباراة تشاد".

وكان المنتخب الأوليمبي فاز على نظيره الكاميروني 2-1 اليوم الخميس، ويلتقي المنتخبان مجدداً يوم الأحد المقبل في شرم الشيخ.