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منظم مباراة الأهلي والصفاقسي: سنحولها لبطولة خاصة بسبب الجماهير

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منظم مباراة الأهلي والصفاقسي: سنحولها لبطولة خاصة بسبب الجماهير منظم مباراة الأهلي والصفاقسي: سنحولها لبطولة خاصة بسبب الجماهير

قال أحمد سويلم رئيس مجلس إدارة شركة (تيلي سيرف) المنظمة لمعسكر الأهلي في الإمارات ومباراة الصفاقسي الودية إن الإقبال الجماهيري بدأ على تذاكر المباراة.

ويلعب الأهلي مع الصفاقسي خلال معسكر الإمارات يوم السادس من ديسمبر المقبل.

وأضاف سويلم لـ FilGoal.com يوم الخميس "بدأت من الآن الجاليتين المصرية والتونسية تسأل على تذاكر المباراة".

وتابع "الإقبال الجماهيري يجعلنا نفكر في تحويلها لبطولة خاصة بجوائز لتأخذ طابع بطولي بسبب حضور الجماهير".

وأشار "نستعد جيدا لاستقبال الجماهير ونضع في الحسبان كافة الإجراءات الأمنية لخروج المباراة بشكل لائق بالفريقين العريقين".

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