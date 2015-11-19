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هل يلعب الزمالك مع الأهلي في الإمارات وديا؟

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هل يلعب الزمالك مع الأهلي في الإمارات وديا؟ هل يلعب الزمالك مع الأهلي في الإمارات وديا؟

أكد أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك والمتحدث الرسمي للنادي الأبيض عن تلقيه عرضا بخوض معسكر في الإمارات خلال الفترة المقبلة.

ويبحث الزمالك عن معسكر بعد فشل الاتفاق مع برزينتيشن الراعي الرسمي حول تنظيم معسكر خارجي للنادي الأبيض.

وقال أحمد مرتضى لمراسل FilGoal.com يوم الأربعاء: "تواصلنا مع الشركة المنظمة لمعسكر الأهلي في الإمارات -تيلي سيرف- من أجل تنظيم معسكر للزمالك في الإمارات".

وأضاف "هناك اقتراح بخوض مواجهة ودية مع الأهلي في الإمارات خلال المعسكر أثناء معسكره".

ويبدأ معسكر الأهلي في الفترة من 27 نوفمبر وحتى السابع من ديسمبر المقبل.

وأتم أحمد مرتضى "الحسم بخصوص معسكر الزمالك سيكون خلال الأيام القليلة المقبلة".

وكان الزمالك قد خسر من الأهلي 3-2 في كأس السوبر الذي أقيم على ملعب هزاع بن زايد.

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