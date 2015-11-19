أخبار عاجلة

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان "الضيف أحمد" فنان بدرجة مبدع -
8 الصبح - لقاء مع المعالجة النفسية ومدربة اليوجا "هنا كمال" حول .. ما هي طاقة الأفكار؟؟؟ -
واشنطن تؤكد ان الضربة على القاعدة العسكرية السورية تنحصر بالرد على هجوم خان شيخون -
ميركل وهولاند يدعمان الضربة الأمريكية على سوريا -
8 الصبح - لقاء مع متحدي الإعاقة د/إيمان كريم والكابتن حسن محمد حول تحديهم لإعاقة الكرسي المتحرك -
هذه الحالة تفتح شهيتك على المأكولات الضارة بالصحة.. كيف تتجنبها؟ -
الجيش السوري: سقوط ستة قتلى في الضربة الأميركية -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
مساء الأنوار: التدخل الجراحي المحدود في العمود الفقري .. د. محمد إبراهيم رشيد -
8 الصبح - د/إيمان كريم تتحدث عن إصابتها وأسباب تحركها بـ"الكرسي المتحرك" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

في الجول يكشف.. كواليس المباراة المقترحة بين الأهلي والزمالك وديا

Google+ Print
في الجول يكشف.. كواليس المباراة المقترحة بين الأهلي والزمالك وديا في الجول يكشف.. كواليس المباراة المقترحة بين الأهلي والزمالك وديا

تلقى الزمالك عرضا من شركة (تيلي سيرف) للتسويق لتنظيم معسكر في دبي يتخلله مواجهة ودية مع الأهلي.

ويعسكر الأهلي خلال الفترة من 27 نوفمبر وحتى السابع من ديسمبر المقبل في دبي ويلعب مع الصفاقسي التونسي وديا.

وقال أحمد سويلم رئيس مجلس إدارة شركة (تيلي سيرف) يوم الخميس لـFilGoal.com: "قدمنا عرضا للزمالك لتنظيم معسكر إعداد في دبي".

وأضاف "هناك فكرة رئيسية لتنظيم مباراة مع الأهلي أثناء وجود الفريقين في دبي بعدما لمسنا من نجاح التنظيم في مباراة كأس السوبر".

وفاز الأهلي على الزمالك 3-2 في ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين.

وأشار سويلم "ننتظر رد الزمالك وموافقته بشكل رسمي على المعسكر والمباراة حتى يتسنى لنا الاتصال بالأهلي والتفاوض معهم بخوض الودية واستغلال شعبية الجمهورين في الإمارات".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع