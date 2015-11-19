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وفاة طبيب المنتخب المصري

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وفاة طبيب المنتخب المصري وفاة طبيب المنتخب المصري

توفى إلى رحمة الله تعالى أسامة الشاعر طبيب المصري الأول لكرة القدم متأثرا بمرضه مساء الخميس.

وكان آخر معسكر قد حضره أسامة الشاعر مع المنتخب المصري في الإمارات، وقام بزيارة الفراعنة قبل مواجهتي تشاد في تصفيات كأس العالم 2018.

وتم استدعاء خبير فرنسي لإجراء جراحة بسبب ورم خبيث في المخ، لكن الطبيب المصري رحل مساء الخميس.

وتم تصعيد الشاعر ليكون رئيس الجهاز الطبي في منتخب مصر الأول خلال مايو الماضي من المنتخب الأوليمبي.

وينتظر أن تجرى مراسم الدفن والعزاء مساء الخميس أو باكر الجمعة.

ويتقدم FilGoal.com بخالص التعازي لأسرة الراحل والكرة المصرية.

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